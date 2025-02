Un misterioso objeto ilumina el cielo chileno: ¿ovni o lanzamiento de SpaceX?

Un objeto brillante en el cielo sorprendió a los habitantes de diversas regiones de Chile, generando especulaciones sobre su naturaleza, con muchos describiéndolo como un “ovni”. Sin embargo, la realidad detrás de este fenómeno tiene una explicación más concreta.

Observaciones en varias regiones

De acuerdo con los reportes que circularon en redes sociales, el objeto fue visible desde lugares como Viña del Mar hasta la región del Bío Bío. Las imágenes y videos del evento comenzaron a difundirse rápidamente, capturando la atención de los usuarios en línea.

El verdadero origen del objeto

Contrario a las teorías de un objeto volador no identificado, el fenómeno observado fue el resultado del lanzamiento de la misión Starlink (11-4), llevada a cabo por la compañía de internet satelital SpaceX, fundada por Elon Musk. El evento tuvo lugar el sábado alrededor de las 22:00 horas, cuando el cohete Falcon 9 fue lanzado al espacio, transportando una nueva constelación de satélites.

Detalles del lanzamiento

SpaceX, que también es propiedad de Musk, compartió imágenes del despegue y realizó una transmisión en vivo del evento. En un tuit, la compañía publicó: “Falcon 9 lifts off from pad 4E in California, delivering 22 @Starlink satellites to the constellation”, acompañado de un video del lanzamiento.

Reacciones de los testigos

El fotógrafo nacional Joaquín Rivera, quien documentó el evento, explicó en su cuenta de Instagram que lo que se observó eran “los restos del sistema de propulsión del Falcon 9”. Además, se reportó que el fenómeno también fue visible desde algunas localidades en Argentina.

Funcionamiento de los lanzamientos espaciales

Es importante recordar que, durante los lanzamientos de cohetes espaciales que transportan carga, una vez que alcanzan la órbita, los propulsores se desacoplan y reingresan a la atmósfera terrestre. Este proceso es parte del funcionamiento normal de las misiones espaciales.

Imágenes compartidas en redes sociales

Las redes sociales se inundaron de publicaciones que mostraban el fenómeno. Por ejemplo, la cuenta de Satélites Argentina tuiteó: “No fue un OVNI Así se vio hace unos minutos en Chile, el cohete #Falcon9 de la misión Starlink (11-4) con motores encendidos”, junto a un video del evento.

Asimismo, otros usuarios compartieron imágenes que capturaban la conjunción de Venus y la luna, junto con el cohete en el cielo de Viña del Mar.

Publicaciones en Instagram

Las plataformas de redes sociales también mostraron publicaciones de diferentes usuarios que documentaron el evento. Por ejemplo, la cuenta de Radio Aguamarina 100.5 FM Tomé y Analiza Maule comunicaciones compartieron imágenes y videos del fenómeno, contribuyendo a la difusión de la noticia.

El evento del lanzamiento del Falcon 9 y su visibilidad en el cielo chileno ha generado un gran interés y ha sido objeto de numerosas publicaciones en redes sociales, donde los usuarios han compartido sus experiencias y registros visuales.