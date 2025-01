¿Quiénes son los nuevos rostros que se unirán al elenco de la última temporada de ‘Stranger Things’?

La popular serie de ciencia ficción Stranger Things concluirá este año con el estreno de su quinta y última temporada, casi diez años después de su exitoso debut en Netflix. Aunque la plataforma no ha revelado muchos detalles sobre esta esperada entrega, se ha confirmado que el elenco se ampliará con la incorporación de nuevos actores.

Nuevos actores en la quinta temporada

Netflix ha anunciado que la quinta temporada de Stranger Things contará con la participación de cuatro nuevos actores: Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux y Linda Hamilton.

Nell Fisher

Nell Fisher es una joven actriz originaria del Reino Unido, quien comenzó su carrera en la actuación a los 13 años en el año 2022. Entre sus trabajos más destacados se encuentran las producciones Evil Dead: El despertar (2023), Elijo “amor” (2023) y Bookworm (2024).

Jake Connelly

Jake Connelly es un joven actor que está dando sus primeros pasos en la actuación. Hasta el momento, su experiencia se limita a un cortometraje, lo que convierte su participación en la quinta temporada de Stranger Things en su debut en televisión.

Alex Breaux

Alex Breaux es un actor, guionista y cineasta que, aunque no es ampliamente conocido, tiene más de 15 años de experiencia en la actuación. Es importante destacar que Breaux ya está familiarizado con el universo de Stranger Things, ya que interpretó al personaje del Dr. Brenner en la adaptación teatral de la serie, Stranger Things: The First Shadow, en Broadway. Recientemente, se le pudo ver en el papel de Wild Bill Hickman en la serie American Primeval (2025).

Linda Hamilton

Linda Hamilton es una actriz de renombre con más de 40 años de trayectoria en la industria del entretenimiento. Su papel más icónico es el de Sarah Connor en la famosa saga Terminator. Aunque no se han proporcionado detalles sobre su papel en la quinta temporada de Stranger Things, Hamilton ha expresado su entusiasmo por la serie. En un video donde anunció su participación, comentó: “No sé cómo ser una fan y una actriz al mismo tiempo. Voy a trabajar en eso”, durante el evento Tudum: A Global Fan Event en 2023.

Adelantos de la producción

A pesar de que los detalles sobre los papeles de los nuevos actores aún son desconocidos, Netflix ha compartido un adelanto que muestra a los actores recién incorporados en acción junto al elenco principal. Este video entre bastidores del rodaje de la entrega final se espera que se estrene en 2024.