Stray Kids llega a Chile: la cuenta regresiva para su debut en Latinoamérica comienza con gran expectativa

Stray Kids ya se encuentra en Chile, y la espera está a punto de culminar. En solo dos días, el grupo surcoreano se presentará por primera vez en Latinoamérica, comenzando su esperado recorrido en Chile con dos fechas imperdibles.

Detalles de la presentación en Chile

El grupo surcoreano Stray Kids se presentará el jueves 27 y el viernes 28 de marzo en el Estadio Bicentenario de La Florida. Esta actuación forma parte de su gira mundial titulada “dominATE”, la cual ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. La llegada de Stray Kids a Latinoamérica no solo representa un hito significativo en su carrera, sino que también coincide con un momento especial para el grupo y sus fans, conocidos como STAY. En este año, Stray Kids celebra su séptimo aniversario desde su debut en 2018, lo que ha provocado una ola de emoción en las redes sociales bajo el hashtag #StrayKids7thAnniversary.

Posible setlist de Stray Kids en Chile 2025

Aunque el repertorio puede variar en cada ciudad, los conciertos de Stray Kids han tenido una duración de entre dos y tres horas, incluyendo una potente selección de canciones de sus álbumes más recientes, tales como “ATE”, “ODDINARY” y “5-STAR”. Según la información recopilada por Setlist.fm, el setlist que han presentado en shows anteriores y que podría repetirse en Santiago incluye las siguientes canciones:

Mountains

Thunderous

Jjam

District 9

Back Door

Hold My Hand, Han solo

Youth, Lee Know solo

As We Are, Seungmin solo

So Good, Hyunjin solo

Chk Chk Boom

Topline

Super Bowl

Comflex

Lalalala

Giant

Twilight

Lonely St.

Social Path (Korean version)

Railway, Bang Chan solo

Hallucination, I.N solo

Unfair, Felix solo

Ultra, Changbin solo

Get Lit

Item

Domino

God’s Menu

S-Class

Venom

Maniac

Encore

I Like It

Case 143

My Pace

Stray Kids

Miroh

Chk Chk Boom (Festival version)

FAM

Es importante señalar que, aunque el setlist podría sufrir modificaciones, estas canciones han sido parte esencial de la gira hasta el momento. Además, el grupo ha lanzado recientemente un mixtape especial en el que los miembros interpretan canciones en dúo, las cuales aún no han sido presentadas en vivo, lo que significa que el público chileno será el primero en disfrutar de estas interpretaciones.

Actividades y reacciones de los fans en Chile

Para aquellos interesados en conocer las actividades que se están organizando en torno al show, se recomienda estar atentos a los fan clubs de Stray Kids en Chile, donde los seguidores comparten diversas iniciativas y proyectos especiales para el concierto. La emoción entre los fans ya es palpable, con STAY mostrando su apoyo incondicional desde el aeropuerto de Corea del Sur, donde las reacciones de los fans se intensifican a medida que esperan la llegada del grupo a su país. La cuenta regresiva para el evento ha comenzado.

Reacciones en redes sociales

En las redes sociales, se han compartido numerosas publicaciones relacionadas con la llegada de Stray Kids a Chile. Un tuit de la cuenta oficial de Stray Kids muestra su vuelo hacia Chile, mientras que otros usuarios han expresado sus deseos de un buen viaje para el grupo.

“Stray Kids heading to Santiago, Chile for dominate world tour. Have a safe flight kids!” fue uno de los mensajes compartidos en Twitter, reflejando la emoción y el apoyo de los fans.

La llegada de Stray Kids a Chile marca un momento significativo tanto para el grupo como para sus seguidores, quienes están ansiosos por vivir esta experiencia única.