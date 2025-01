Veintisiete murales iberoamericanos compiten por el prestigioso premio al mejor mural urbano del mundo

Veintisiete obras iberoamericanas han sido seleccionadas para competir en el premio Street Art Cities 2024, que reconoce el mejor mural urbano del mundo, conocido como Best Mural Of The World. Este año, los trabajos nominados provienen de países como España, Portugal, Colombia, Argentina y Brasil, destacándose por el número de nominaciones recibidas. Los murales han sido creados por un total de quince artistas españoles, cuatro portugueses, y un artista argentino, así como una artista colombiana que ha sido nominada en dos ocasiones, además de un artista chileno y uno brasileño.

En la pasada edición del premio, el primer puesto fue otorgado a una pintura realizada en Fene, en la provincia de A Coruña, por el artista Sfhir, un madrileño de 45 años que ha estado pintando en diversas ciudades del mundo desde 1995. Este año, Fene vuelve a ser una de las localidades que acoge a uno de los nominados.

Una de las obras destacadas es la elaborada por Cristóbal Espinosa, conocida como ‘Charanguista Andino’, que representa a un músico indígena tocando una pequeña guitarra. Entre las obras latinoamericanas se encuentra ‘La madre naturaleza’, del artista plástico argentino José Gallino, que fue pintada en un tanque de agua en San Gregorio Polanco, Uruguay. Esta obra personifica la naturaleza a través de una figura femenina criolla inmensa, rodeada de exuberante flora y fauna autóctona.

Otra obra notable es ‘Crepúsculo’, del reconocido muralista Martín Ron, que se localiza en un edificio en Albor Mitre 189, en la provincia de Buenos Aires. Esta obra retrata a una mujer emergiendo del río Paraná, protegiéndose de una tormenta bajo un paraguas, mientras sostiene en su mano una pluma.

La artista Nandy Mondragón, de la ciudad de Cali, presenta la obra ‘Nutria Neotropical’, que se sitúa en la región de Silvania, Cundinamarca, y reflexiona sobre las amenazas que enfrenta esta especie. Además, Mondragón hace un doblete en estos premios con su obra ‘Rito sin Sermones’, que fue presentada durante la semana de la COP16 en Cali.

Por su parte, Brasil también suma nominaciones, destacando una obra pintada en Florianópolis por Henrique Montanari, conocido como EDMX, que presenta a la diosa del mar Lemanjá como protagonista. En Mar del Plata, el grupo Sismo, formado por Fernando Lerena y Maximiliano Ledesma, ha creado la obra más grande de la ciudad, titulada ‘Mensajeras’, en conmemoración del 150 aniversario de la fundación de la Asociación Mutual Israelita (AMIA). Esta obra artística, conocida como ‘Colores AMIA’, está impresa en las paredes externas ubicadas en la calle Pasteur 633 en la capital argentina, y opta a ser reconocida por David Petroni.

Finalmente, Portugal acumula varias nominaciones, incluyendo ‘Porta Do Vale’ de Sepher Awk, ‘The Bull’ de Nuno Miles, y ‘Inner Feeling’ de Afonsoul. La plataforma que organiza este evento ha recopilado desde 2016 un banco de imágenes que actualmente cuenta con 66,000 murales pintados en casi 1,800 lugares alrededor del mundo, de los cuales 430 son murales urbanos.