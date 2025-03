Estado de Chile implementa Subsidio Familiar Automático para apoyar a familias vulnerables con hasta $42.486 por menor

El Estado de Chile proporciona diversos apoyos económicos con el objetivo de asegurar el bienestar familiar y avanzar en la protección social. Uno de estos apoyos es el Subsidio Familiar Automático (SUF), que se otorga de manera automática a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el 40% más vulnerable de la población. Este subsidio tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los beneficiarios a través de un aporte monetario. En términos concretos, se entregan entre $21.243 y $42.486 por cada menor, y en un primer momento, se puede ser beneficiario por un período de tres años. Sin embargo, si se cumplen los requisitos establecidos, es posible solicitar una renovación del beneficio.

Acceso al Subsidio Familiar Automático

Dado que el SUF no requiere de postulaciones, este beneficio puede no ser conocido por algunas familias, ya que no se realiza una notificación directa. Para determinar si se es beneficiario del SUF, es necesario consultar en el sitio web oficial. Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial del SUF. Introducir el RUT del menor y su fecha de nacimiento. Hacer clic en “Consultar” para obtener la información.

Formas de recibir el pago del SUF

Existen varias maneras de cobrar este beneficio económico, ya sea de forma presencial o en línea. Las opciones disponibles son:

Acudir a Caja de Compensación Los Héroes para solicitar el monto.

para solicitar el monto. Visitar las cajas de Banco Estado .

. Dirigirse a Puntos de Pago Rural , en caso de no tener cerca las instituciones mencionadas anteriormente.

, en caso de no tener cerca las instituciones mencionadas anteriormente. Recibir un depósito a cuenta bancaria, si se es beneficiario de otros aportes estatales.

El Subsidio Familiar Automático es una herramienta importante para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad, asegurando que los menores reciban el apoyo económico necesario para su desarrollo y bienestar.