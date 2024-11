Astronautas en la Estación Espacial sufren pérdida de peso inesperada, ¿qué está pasando?

La NASA está monitoreando de cerca la notable pérdida de peso de los astronautas Butch Wilmore y Sunita Williams, quienes se encuentran actualmente en la Estación Espacial Internacional.

Supervisión de la salud de los astronautas

Después de la impresionante pérdida de peso de Sunita Williams, los médicos de la NASA han comenzado a prestar atención especial a Butch Wilmore. Ambos astronautas han estado en la Estación Espacial Internacional, donde se ha observado que podrían estar experimentando una reducción significativa de peso en un corto período de tiempo. Según un informe del Post, basado en una fuente de la NASA, Wilmore ha mostrado una notable disminución de peso, aunque este fenómeno es más evidente en Williams.

Detalles sobre la pérdida de peso

Un informante de la NASA comentó: “Inicialmente tenía mucho más peso”, lo que indica que la pérdida de peso no es motivo de alarma, pero está siendo monitoreada. Se están documentando todos los cambios en la condición física de los astronautas, y parece que su peso ha disminuido. Wilmore, de 61 años, es un ex linebacker de la Universidad Tecnológica de Tennessee, mide 1.80 metros y comenzó su misión con un peso superior a los 95 kilos. Sin embargo, aún no se ha determinado la cantidad exacta de peso que ha perdido.

Incertidumbre en la misión

Un trabajador de la NASA expresó: “Todo es sorprendente. Ningún aspecto de esto fue anticipado. La expectativa era que estuvieran allí por una semana y ya llevan medio año. Deberían estar de regreso, y nosotros deberíamos enfocarnos en otros asuntos. Todo es extremadamente incierto”. Esta incertidumbre se ha intensificado debido a la situación actual de los astronautas.

Preocupaciones sobre Sunita Williams

La preocupación se ha centrado especialmente en Sunita Williams, quien fue capturada en una fotografía publicada por la NASA, donde se le veía notablemente delgada y fatigada. Sin embargo, Williams ha desmentido los rumores sobre su salud, atribuyendo su apariencia a la redistribución de líquidos en su cuerpo, un fenómeno común en el espacio debido a la falta de gravedad. Durante una transmisión en vivo, explicó: “El líquido en las personas en el espacio se distribuye de manera más uniforme en todo el cuerpo, lo que puede resultar en una cabeza ligeramente más grande”.

Extensión de la misión en el espacio

Los astronautas Barry Eugene Wilmore y Sunita Williams originalmente tenían planeado pasar solo ocho días en el espacio. Sin embargo, debido a problemas técnicos con su Boeing Starliner, se han visto atrapados en la Estación Espacial Internacional durante 160 días. Se espera que su regreso ocurra en febrero.