Suro Solar defiende a Gala Caldirola y critica duramente a Faloon Larraguibel tras polémica discusión en reality

El conocido mánager de celebridades, Suro Solar, ha expresado su descontento hacia Faloon Larraguibel tras la difusión de imágenes que muestran una intensa confrontación entre la modelo y Gala Caldirola en el reality show «Palabra de Honor». En el episodio, se observa a Gala Caldirola confrontando a Faloon por su comportamiento, instándole a no ser «tan soberbia y arrogante» y recordándole que no es superior a Yuli, quien también forma parte del programa. Gala le dijo: «No seas tan soberbia y arrogante, no eres mejor que Yuli, tienes sentada a tu lado a una mujer increíble. Aprende a admirar el valor de las demás mujeres». En respuesta, Faloon no dudó en replicar: «A ti te eliminó la Botota, te lo recuerdo».

La situación escaló cuando Suro Solar, quien es mánager de Gala Caldirola y su amigo, decidió intervenir en la controversia a través de sus redes sociales. En una publicación, Suro realizó un fuerte descargo contra Faloon Larraguibel, describiéndola como «arrogante» y «déspota». En su mensaje, Suro afirmó que Faloon utiliza sus problemas personales para victimizarse y que su avance en el reality se debe a su relación con otros participantes, no a sus propios méritos.

Suro Solar expresó: «¿Va a ganar? Sí, pero no por tus méritos, por tus sábanas y seguirás avanzando por eso mismo, pero estás viviendo el camino que ya vivieron muchas. Si fuiste ‘exitosa’ en tus años, todos los que trabajamos en lo mismo sabemos por qué fue». Esta declaración fue acompañada de un extracto de la discusión entre Faloon y Gala, lo que ha generado aún más atención en las redes sociales y entre los seguidores del programa.

La controversia ha puesto de relieve las tensiones que pueden surgir en el entorno competitivo de los reality shows, donde las relaciones personales y las rivalidades pueden intensificarse rápidamente.