Tanza Varela enfrenta complicaciones en su tercer embarazo y comparte su angustia en redes

La ex chica reality, Tanza Varela, se encuentra actualmente en su tercer embarazo, el cual ha estado marcado por complicaciones que han generado preocupación en su entorno. Tanza es madre de Diego, de 9 años, fruto de su relación anterior con el empresario mexicano Aaron Olechnowicz. Posteriormente, contrajo matrimonio con el cineasta chileno Matías Bize, con quien sufrió la pérdida de su hija en mayo de 2022, un evento que dejó una profunda huella en su vida.

En el año 2024, Tanza anunció que estaba nuevamente embarazada. Sin embargo, este tercer proceso de gestación ha presentado dificultades. A través de una historia en Instagram, Tanza expresó su apoyo a todas las mujeres que enfrentan los retos de la maternidad, mencionando: “Arriba a todas las mujeres que nos hacemos cargo de que la humanidad siga existiendo, pasando por los cansancios, los esfuerzos y dolores más grandes de nuestras vidas… la conche…”.

Recientemente, Tanza reveló que había experimentado sangrados que consideró poco normales para su estado. Ante esta situación, decidió acudir de inmediato a su ginecólogo. En su relato, Tanza compartió: “Me traje una receta médica grande y un reposo que para cómo pinta la cosa al parecer será las 14 semanas de embarazo que nos queda”.

Además, Tanza se comprometió a mantener informada a su comunidad sobre el proceso de su embarazo, reconociendo que siempre supo que no sería fácil, pero que decidió seguir adelante. En sus palabras, mencionó: “Yo prometí contarles todo el proceso de mi embarazo, el cual siempre supe que fácil no iba a ser pero me lancé igual”.

Finalmente, Tanza concluyó su mensaje expresando su estado emocional: “Aguántenme un ratito y les cuento más… la verdad estoy asustada, estoy triste y estoy nerviosa”, lo que ha generado una gran preocupación entre sus seguidores.