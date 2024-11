Tanza Varela comparte el cómico error sobre el sexo de su bebé: “Ay dios mío, no es Alex”

La exchica reality Tanza Varela ha compartido recientemente que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo, tras haber enfrentado una difícil pérdida en el año 2022. En una emotiva publicación en Instagram, Varela expresó: “Han pasado dos años desde que perdimos a nuestra Rosa, y aunque yo ya había decidido no tener más hijos, eso lo decide definitivamente el universo y en el momento más inesperado”. Esta declaración refleja la sorpresa y la complejidad emocional que ha acompañado su nuevo embarazo.

Detalles del embarazo

Tanza Varela ha revelado que ya han transcurrido 15 semanas desde que comenzó esta nueva etapa en su vida. Sin embargo, ha compartido que el camino no ha sido sencillo. En sus palabras, “Cuando me enteré de este embarazo, me asusté tanto. Me di cuenta del gran miedo que sentía de revivir tanto dolor, de perder este gran amor de nuevo”. Este sentimiento de temor ha sido un compañero constante, ya que la idea de enfrentar nuevamente las dificultades de la maternidad le generaba ansiedad. A pesar de esto, Varela decidió “entregarse a lo que realmente significa la vida y es qué hay que solo aceptar, soltar y agradecer”.

Revelación del sexo del bebé

En una reciente historia compartida en Instagram, Tanza Varela también habló sobre un error que cometieron al anunciar el sexo de su bebé. Inicialmente, habían informado a sus seguidores que esperaban un niño, a quien planeaban llamar Alex. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Varela relató: “Ayer nos pasó algo muy heavy, que no se los podría contar ahora, tengo mucho sueño. Nuestro embarazo ha sido súper acontecido”.

La exchica reality continuó narrando su visita al ginecólogo, donde se enteraron de que el bebé no era un niño, sino una niña. “Fue súper cómico, nos dicen que la guagüita no es hombre, sino que es niñita. Fue muy divertido. Nos reímos mucho de la situación. Yo ya estaba súper mentalizada de que era Alex”, comentó Varela, reflejando la sorpresa y la alegría que sintieron al recibir la noticia.

Reacciones familiares

La noticia del cambio en el sexo del bebé fue recibida con entusiasmo por parte de su pareja, el director de cine Matías Bize, y su otro hijo. Tanza Varela mencionó que ya han decidido el nombre de su hija: Roma Bize Varela. En sus palabras, “Matías está en llamas, está muy feliz. Todos estamos muy felices. A mí no me importaba lo que era, solo quiero que nazca bien y ya”. Esta afirmación subraya el deseo de la familia de que el bebé llegue al mundo en perfectas condiciones, independientemente de su sexo.