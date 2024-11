Tanza Varela comparte su inesperada revelación sobre el sexo de su bebé: “Yo ya estaba súper mentalizada”

Tanza Varela ha compartido su experiencia de embarazo con sus seguidores, enfrentando momentos de gran emoción y desafíos médicos. La actriz, que reside en México, ha estado atravesando un proceso delicado, ya que tuvo que someterse a una operación para salvaguardar la vida de su bebé, que espera junto a su pareja, Matías Bize. Este embarazo llega tras la trágica pérdida de su hija Rosa en 2022, quien falleció poco después de nacer. En una entrevista con LUN, Varela expresó: “Con el Mati la hemos llorado siempre. Cada quien en su rincón lo sufría, incluso creo que el Mati lo sufrió mucho más, y cuando nos enteramos que estábamos esperando guagua fue revivir mucho esa pérdida”.

Desafíos durante el embarazo

Respecto a su actual estado, Tanza Varela compartió que al inicio del embarazo experimentó un gran temor, pero que con el tiempo logró relajarse y decidió llevar adelante el embarazo sin miedo. “Cuando empecé a ir al ginecólogo me diagnosticaron incompetencia cervical y que tenía que hacerme un cerclaje. Cuando me avisaron llegué a la casa muy enojada, me preguntaba: ‘¿Cómo es posible que tenga que hacerme esto y me cueste tanto traer niños al mundo?’”, recordó la actriz.

Una noticia inesperada sobre el sexo del bebé

Recientemente, Tanza Varela reveló en sus redes sociales que junto a su pareja recibieron una noticia sorprendente relacionada con el sexo de su bebé. “Ayer nos pasó algo muy heavy, que no se los podría contar ahora, tengo mucho sueño. Nuestro embarazo ha sido súper acontecido”, comentó la influencer. Posteriormente, compartió más detalles sobre la revelación: “Fuimos al ginecólogo. Ay dios mío, fue súper cómico, nos dicen que la guagüita no es hombre, sino que es niñita”.

La actriz añadió que se rieron mucho de la situación, ya que ella estaba convencida de que el bebé sería un niño al que pensaba llamar Alex. Finalmente, Tanza Varela anunció que su hija se llamará Roma.