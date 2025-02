Tensión entre Venezuela y Chile se intensifica tras críticas del Fiscal General Tarek William Saab

La relación entre los gobiernos de Venezuela y Chile se ha deteriorado aún más, especialmente tras las recientes declaraciones del Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, quien criticó abiertamente al Ministerio Público chileno, calificándolo como uno de los más ineficaces a nivel mundial.

Críticas a la Fiscalía chilena

Durante una reciente intervención, Saab cuestionó la gestión de la Fiscalía de Chile en el caso del exmilitar venezolano asesinado, Ronald Ojeda. Según Saab, las autoridades chilenas no han permitido el acceso a la evidencia recopilada en la investigación relacionada con este caso. Esta crítica se produce en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países, que se ha intensificado desde la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Operación de falsa bandera

El Fiscal General venezolano no se detuvo en sus críticas y afirmó: “He dicho, por ejemplo, que la muerte de Ojeda en Chile fue una operación de falsa bandera que el propio Estado chileno encubrió y yo lancé una línea de investigación a ver si había la participación de policías de terceros país y del propio Chile”. Estas declaraciones han reavivado el conflicto entre ambos gobiernos, especialmente tras el cierre de los dos consulados chilenos en Venezuela, una medida solicitada por la Cancillería venezolana.

Acceso a pruebas y acusaciones

Saab también mencionó que intentó comunicarse con el fiscal general chileno, pero no fue recibido. En sus palabras: “Yo me comuniqué con el fiscal general y ¿sabe qué ocurrió? No lo recibieron. ¿Por qué no nos permitieron revisar las pruebas de los expedientes? ¿Por qué? Porque no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena”. Estas afirmaciones reflejan la profunda desconfianza que existe entre las instituciones de ambos países.

Desarticulación del Tren de Aragua

En el mismo contexto, Saab también se refirió a la situación del grupo delictivo conocido como el ‘Tren de Aragua’, afirmando que está casi completamente desarticulado. Según sus declaraciones, “A tal punto que 50 de sus miembros principales están presos. Y sobre ellos recaerá la máxima pena”. Este grupo ha sido responsable de diversas actividades delictivas en varios países de Latinoamérica, lo que ha generado preocupación en la región.