Taylor Swift abucheada en el Super Bowl mientras apoya a Travis Kelce en el duelo Chiefs vs Eagles

La cantante estadounidense Taylor Swift asistió al Caesars Superdome de Nueva Orleans este domingo para mostrar su apoyo a su pareja, Travis Kelce, durante el enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el Super Bowl 2025.

Acompañada por la artista Ice Spice, la intérprete de “Shake it off” se ubicó en un palco VIP para disfrutar del esperado evento deportivo. Sin embargo, su llegada no fue bien recibida por el público presente en el estadio.

Un video que se ha viralizado en las redes sociales muestra cómo las cámaras del estadio enfocaron a Taylor Swift, anunciando su presencia en el evento, algo que es habitual en este tipo de encuentros deportivos. En el mismo instante, también fueron captados otros asistentes famosos como Adam Sandler y Paul Rudd.

A pesar de la atención mediática, la cantante experimentó un momento incómodo, ya que, en lugar de recibir aplausos, fue abucheada por la multitud. Las imágenes reveladas muestran a Taylor Swift mirando de un lado a otro, visiblemente sorprendida por la reacción del público, antes de romper en risas.

Este incidente no pasó desapercibido, y la tenista Serena Williams, quien participó en el espectáculo de medio tiempo junto a Kendrick Lamar, le envió un mensaje de apoyo a través de su cuenta de Twitter, poco después de que los abucheos resonaran en el estadio. “Te amo Taylor Swift. No escuches esos abucheos”, escribió la deportista.

Aunque no se ha esclarecido la razón exacta por la que Taylor Swift fue abucheada en el Super Bowl, algunos fanáticos especulan que podría deberse a que, antes de iniciar su relación con Kelce, la artista era una ferviente seguidora de los Philadelphia Eagles. De hecho, se sabe que asistía a partidos del equipo dirigido por Nick Sirianni vistiendo la indumentaria del mismo.

En esta ocasión, sin embargo, Taylor Swift llegó para apoyar a los Kansas City Chiefs, lo que algunos aficionados interpretaron como una traición.

Serena Williams también expresó su apoyo en Twitter: I love you @taylorswift13 dont listen to those booo!!

A continuación, se puede revisar el momento que vivió Taylor Swift:

Taylor Swift laughed off being booed at the Super Bowl

— SportsCenter (@SportsCenter) 10 de febrero de 2025.