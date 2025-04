Estudio revela que correr 75 minutos semanales podría alargar telómeros y mejorar salud celular

Un reciente estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health ha revelado que dedicar al menos 75 minutos semanales a correr o trotar puede tener un impacto significativo en la preservación de los telómeros, que son estructuras celulares clave en el proceso de envejecimiento biológico. Según informó el National Institutes of Health (NIH), esta investigación analizó datos de 4,458 adultos en los Estados Unidos, recopilados a través de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES). En este análisis, se encontró que aquellos que cumplen con las recomendaciones de actividad física vigorosa presentan telómeros más largos, lo que equivale a una ventaja biológica de aproximadamente 12 años en comparación con aquellos que no realizan actividad física. Los telómeros son estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y se acortan con cada ciclo de división celular, lo que está directamente relacionado con el desarrollo de enfermedades crónicas.

Detalles del estudio

El estudio utilizó un diseño transversal y clasificó a los participantes en tres grupos según el tiempo semanal dedicado a trotar: aquellos que corrían 10 minutos, los que corrían entre 10 y 74 minutos, y los que corrían 75 minutos o más. El NIH detalló que la diferencia biológica, en contraste con la cronológica, se refiere al estado de las células y tejidos del cuerpo, que puede variar entre individuos de la misma edad cronológica. Factores como la genética, el estilo de vida y la dieta influyen en este proceso.

Telómeros como marcador biológico

En este contexto, los telómeros actúan como un marcador biológico del envejecimiento, ya que su acortamiento está asociado con un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. La NHANES, un programa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), recopila información sobre la salud y la nutrición, proporcionando una muestra representativa de la población estadounidense.

Los investigadores ajustaron estadísticamente los datos para controlar factores como el sexo, la raza, el índice de masa corporal (IMC), el tabaquismo, la presencia de diabetes y otras actividades físicas. El análisis estadístico, realizado mediante ANOVA y correlaciones parciales, confirmó que el grupo que cumplía con las recomendaciones de actividad física tenía telómeros significativamente más largos en comparación con los que no corrían.

Beneficios cardiovasculares del ejercicio

Además, los beneficios observados en la actividad física tienen un impacto positivo en la salud cardiovascular, como destacó el medio Men’s Health. Durante el ejercicio vigoroso, el corazón aumenta su capacidad para bombear sangre, lo que fortalece sus cavidades y engrosa las paredes del corazón. Este fortalecimiento del sistema cardiovascular no solo mejora la resistencia física, sino que también contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

El estudio señaló que el ejercicio es una herramienta eficaz para combatir el estrés oxidativo, que daña las células y acelera el envejecimiento. Estudios previos han demostrado que una actividad regular activa los sistemas antioxidantes del cuerpo, reduce la inflamación y aumenta la producción de enzimas reparadoras del ADN, lo que podría explicar parte de la relación entre la actividad física y la longitud de los telómeros.

Importancia de la edad cronológica

De acuerdo con Runner’s World, es relevante considerar la edad cronológica al evaluar la mortalidad. Aunque la edad cronológica es fija, puede ser modificada por cambios en el estilo de vida, como la adopción de hábitos saludables y la gestión de la actividad física. Además, combinar el ejercicio con otros hábitos saludables puede potenciar aún más la longevidad y la calidad de vida.