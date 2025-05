Amenaza de cierre total para Tesla en Nueva York tras propuesta de ley de senadores demócratas

Un importante concesionario de automóviles eléctricos enfrenta la posibilidad de un cierre total en un estado de EE. UU. debido a una nueva propuesta legislativa que amenaza con revocar su licencia especial para vender directamente a los consumidores. En el estado de New York, varios concesionarios de Tesla podrían verse obligados a cerrar sus puertas para el año 2026 si se aprueba un proyecto de ley que busca eliminar la exención que permite a la compañía eludir a los concesionarios de automóviles tradicionales. La senadora estatal Patricia Fahy, quien representa a Albany, está liderando esta iniciativa que podría afectar a las cinco concesionarios de Tesla en el estado.

El plan legislativo también contempla la posibilidad de transferir las licencias de Tesla a otros fabricantes de vehículos eléctricos como Rivian, Lucid y Scout Motors. Esta propuesta ha surgido tras años de apoyo político al modelo de ventas directas de Tesla en New York. La senadora Fahy, que anteriormente había apoyado a Tesla, ha cambiado de opinión, argumentando que la compañía ha obtenido una “ventaja injusta”.

Fahy expresó su descontento diciendo: “¿Por qué deberíamos darles un monopolio?” Esta declaración marca un giro significativo en su postura, especialmente después de que Elon Musk, CEO de Tesla, asumiera un nuevo rol en la administración del presidente Donald Trump. Musk, quien ahora lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, eliminó posteriormente una publicación en redes sociales que criticaba las acciones de los legisladores de New York.

El proyecto de ley ha sido enviado a los comités de finanzas del Senado y la Asamblea, pero no avanzará hasta que se alcance un acuerdo presupuestario. El equipo de la gobernadora Kathy Hochul ha indicado que revisará la medida si esta logra pasar por la legislatura. En 2014, Tesla había conseguido una exención tras una dura lucha contra la prohibición de ventas directas de automóviles en New York, un triunfo que fue celebrado por muchos demócratas en ese momento. En 2021, Fahy intentó levantar el límite de licencias para vehículos eléctricos, aunque su esfuerzo no tuvo éxito.

A nivel nacional, aproximadamente 30 estados permiten las ventas directas de vehículos eléctricos de alguna forma, y muchos de ellos continúan otorgando a Tesla una ventaja competitiva. Otros estados, como Washington, Florida y Colorado, han debatido cambios en sus leyes este año. Aunque Tesla realiza la mayor parte de sus ventas en línea, sus concesionarios en New York cuentan con espacios de exhibición más pequeños que muestran vehículos, pero no los venden directamente.

Desde principios de 2025, una serie de ataques han sido dirigidos contra los concesionarios y vehículos de Tesla, lo que ha llevado al FBI a investigar estos incidentes como posibles actos de terrorismo doméstico. Los ataques recientes han sido vinculados a personas que protestan contra Elon Musk y su trabajo en la administración de Trump. Algunos de los incidentes incluyen ataques con cócteles Molotov y disparos en un concesionario de Tesla en Salem, Oregón, y la quema de estaciones de carga en Boston.

La propuesta de un nuevo establecimiento de Tesla en Colonie, a aproximadamente 20 millas de Albany, ha generado una nueva ola de protestas. Fahy se unió recientemente a 100 manifestantes en el sitio propuesto, advirtiendo sobre la posible nueva ubicación de Tesla. Opositores también se presentaron en una reunión del Consejo de Planificación local, donde los funcionarios tuvieron que recordarles que se centraran en las preocupaciones de construcción. El supervisor de la ciudad de Colonie, Peter Crummey, afirmó que el desarrollo es bienvenido, pero que la interferencia política no influirá en las decisiones locales.

En las redes sociales, algunos usuarios han calificado el último movimiento de los demócratas en New York como “corrupto”. Un usuario cuestionó: “¿No es suficiente dejar que los consumidores decidan a quién quieren patronizar y dejar que el mercado refleje la pérdida de ganancias?” Otro usuario expresó su frustración con lo que perciben como una tendencia de acciones legales en New York: “New York ha participado en la guerra legal durante años; esto es realmente triste, pero no es una sorpresa.” Otros cuestionaron el marco legal en sí.

La lucha por el futuro de Tesla en New York se ha convertido en un nuevo punto de conflicto en la creciente oposición a la influencia política de Musk.