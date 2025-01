¿Se acerca el fin de TikTok en Estados Unidos? La ley que podría cambiarlo todo en seis días

La situación de TikTok en Estados Unidos se ha vuelto crítica, ya que la aplicación cuenta con 170 millones de usuarios en el país, quienes podrían enfrentar restricciones significativas en el acceso a la plataforma. En abril de 2024, el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación que obliga a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, a vender la aplicación a una entidad que no sea considerada un “adversario extranjero”, lo que implica que no puede ser una empresa china.

Preocupaciones de seguridad nacional

El fundamento de esta legislación se basa en las preocupaciones de seguridad nacional. Los legisladores temen que ByteDance pueda vigilar las cuentas de los usuarios estadounidenses y manipular la información disponible en la plataforma. Existe un temor generalizado de que el gobierno chino pueda acceder a datos sensibles de los usuarios norteamericanos, lo que ha llevado a algunos a calificar esta situación como una cuestión de seguridad nacional.

Respuesta de TikTok

En respuesta a esta legislación, TikTok ha argumentado que la ley infringe la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. La compañía ha iniciado acciones legales para intentar anular la ley o, al menos, obtener una suspensión temporal de su aplicación. La legislación establece un plazo hasta el 19 de enero de 2025 para que se lleve a cabo la venta, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de la aplicación en el país.

Impacto en la disponibilidad de la aplicación

En caso de que TikTok sea bloqueada en Estados Unidos, la aplicación no estará disponible para su descarga en Google Play o App Store. Sin embargo, esto no significa que las aplicaciones ya instaladas en los dispositivos de los usuarios desaparezcan de inmediato. Según Noel Francisco, abogado de TikTok, “lo que dice la ley es que todos los demás tipos de proveedores de servicios tampoco pueden prestar servicio”, lo que podría llevar a la eventual descontinuación de la aplicación.

Los usuarios que ya tienen TikTok podrán seguir utilizándola, pero no podrán recibir actualizaciones, lo que podría generar vulnerabilidades en la aplicación. Eva Galperin, directora de ciberseguridad de la Electronic Frontier Foundation, advirtió que “potencialmente, se conocerán vulnerabilidades en la aplicación, y los hackers se aprovecharán de ellas para comprometer tu cuenta o dispositivo”. Esto podría llevar tiempo, ya que los efectos del bloqueo no serán inmediatos.

Consecuencias para creadores de contenido y marcas

El impacto de esta situación se extiende a los creadores de contenido y las marcas que dependen de TikTok. La plataforma de influencers genera millones de dólares a nivel mundial. Por ejemplo, Yanet Atlanta, una tiktoker cubana, mencionó que sus ganancias mensuales en 2024 podrían alcanzar los 3.000 dólares. En 2022, Forbes reportó que Charli D’Amelio fue la tiktoker que más dinero recaudó, con 15 millones de dólares en 2022 y 17,5 millones de dólares en 2024, según Influencer Marketing Hub.

La monetización en TikTok no solo depende de las visualizaciones, sino también de la ubicación geográfica de los espectadores. Las visualizaciones desde otros países tienen un valor significativamente menor, lo que podría afectar los ingresos de los creadores de contenido si las visualizaciones desde Estados Unidos disminuyen. Algunas marcas han decidido continuar invirtiendo en publicidad en TikTok, confiando en la lealtad de los usuarios, mientras evalúan su rendimiento a largo plazo.

Alternativas y posibles escenarios

La historia de las redes sociales muestra que no es la primera vez que una aplicación enfrenta un bloqueo en Estados Unidos. Existen opciones para continuar utilizando TikTok, como la posibilidad de que una empresa no china adquiera la plataforma. Frank McCourt, expropietario de los Los Ángeles Dodgers, ha afirmado haber llegado a acuerdos verbales con inversores para adquirir TikTok por 20 mil millones de dólares. Otros inversores, como Kevin O’Leary y Bobby Kotick, también han mostrado interés en la compra. Sin embargo, ByteDance no tiene planes de vender TikTok.

Otra opción para los usuarios sería migrar a aplicaciones similares, como Lemon8, o utilizar redes privadas virtuales (VPN) para eludir la prohibición.

La situación actual de TikTok en Estados Unidos es incierta, y la decisión final sobre su futuro dependerá de las acciones legales y de la Corte Suprema, que también ha expresado preocupaciones sobre el dominio chino en la aplicación.