Timothée Chalamet revela su sorprendente transformación para interpretar a Bob Dylan en A Complete Unknown

Timothée Chalamet se transforma para interpretar a Bob Dylan en la película *A Complete Unknown*, un proceso que ha generado gran interés.



Transformación física y mental para el papel

Timothée Chalamet, reconocido por su versatilidad actoral, ha llevado su capacidad de transformación a un nuevo nivel para su papel como Bob Dylan en la película *A Complete Unknown* (Un perfecto desconocido). En una entrevista con All Things Considered de NPR, Chalamet reveló que aumentó su peso en casi 10 kilos para poder encarnar al icónico músico. El actor comentó: “Algo de lo que no hemos hablado mucho: también subí de peso porque, créanlo o no, estaba más delgado que Dylan”.

Además de ganar peso, Chalamet se dejó crecer las uñas, un detalle que fue confirmado por el director James Mangold. Este aspecto provocó risas durante la entrevista cuando la presentadora Ailsa Chang hizo un comentario sobre la necesidad de engordar para interpretar a Dylan, lo que Chalamet encontró divertido.

Un proceso de preparación extenso

La producción de la película se vio afectada por la pandemia, lo que le otorgó a Chalamet un tiempo adicional para prepararse. El actor explicó que lo que inicialmente iba a ser un proceso de preparación de cuatro meses se transformó en un periodo de cinco años, durante el cual se dedicó a explorar cada aspecto de su personaje.

Este proceso incluyó no solo cambios físicos, sino también el aprendizaje de las canciones de Dylan, la práctica de su estilo vocal, el dominio de la armónica y la captura de la esencia única del músico. Chalamet también compartió que, al inicio de su carrera, recibió comentarios sobre su físico que lo llevaron a reconsiderar su enfoque profesional.

En una entrevista con Zane Lowe de Apple Music, recordó: “Si hacía una audición para películas como The Maze Runner o Divergent, la respuesta siempre era: ‘Oh, no tienes el cuerpo adecuado’”. Sin embargo, en lugar de conformarse con esos comentarios, Chalamet decidió buscar papeles más desafiantes y personalizados, como los que interpretó en *Lady Bird* y *Mujercitas*.

Detalles sobre el estreno de la película

La película *A Complete Unknown* también cuenta con un elenco destacado que incluye a Edward Norton en el papel de Pete Seeger y a Monica Barbaro como Joan Baez. El estreno en cines está programado para el 20 de febrero de 2025.

La dirección de James Mangold busca recrear con precisión la vibrante escena musical de Greenwich Village en los años 60, capturando la energía rebelde de la época. La película incluirá secuencias musicales en vivo que aportan autenticidad al relato.