Titi Ahubert revela detalles inesperados sobre su nueva vida en Arsmate y su familia

La modelo María Isabel “Titi” Ahubert compartió detalles sobre su reciente incursión en la plataforma para adultos Arsmate, generando gran interés, incluso dentro del recinto penitenciario Capitán Yáber, donde se encuentra su esposo, Daniel Sauer, involucrado en el Caso Factop.

Detalles de la primera semana en Arsmate

Tras confirmar su participación en Arsmate, Titi Ahubert ofreció una visión de su primera semana en la plataforma. En una entrevista con LUN, la modelo describió su visita al recinto penitenciario Capitán Yáber, donde su esposo está recluido. Ahubert mencionó que la reacción de los gendarmes fue positiva, indicando que “los gendarmes son maravillosos, me miraban distinto, uno hasta se tomó una foto conmigo. Ya no me hace mal ir para allá”.

Recaudación de fondos y reacciones familiares

En cuanto a su éxito en la plataforma, Titi Ahubert reveló que en los primeros tres días de actividad, desde que sus fotos fueron subidas el lunes por la tarde, logró recaudar entre 5 y 6 millones de pesos. La modelo también compartió las reacciones de su esposo Daniel Sauer respecto a las fotos que ha publicado: “Le encantaron, se reía porque salía con un puro. Mi cuñado me decía ‘yo también quiero entrar’ y él es buenmozo. Yo le decía a Daniel, ‘Cuídate de mí, ahora soy distinta, voy a mantener a mi familia’, y me miraba con una cara”, comentó entre risas.

Encuentro con Luis Hermosilla

Durante su visita al recinto, Titi Ahubert tuvo la oportunidad de encontrarse con Luis Hermosilla, quien le ofreció un mensaje de apoyo. “Me fue a saludar. Me dio un abrazo y me dijo ‘Te pasaste, campeona’. Él es muy simpático y contiene mucho a los internos. Apoya mucho y es muy querido, se lleva bien con todos”, expresó Ahubert sobre su encuentro con Hermosilla.