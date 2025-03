Emotivo cierre de Toc Show: Pollo Valdivia y Claudia Salas reflexionan sobre el legado del programa tras 12 años

El pasado viernes concluyó Toc Show, un programa de televisión que fue emitido por TV+ y que estuvo al aire durante 12 años, bajo la conducción de Juan Carlos Pollo Valdivia. Este espacio se despidió tras seis temporadas, y en su episodio final se presentaron varios momentos memorables que emocionaron a los miembros del panel y a los televidentes.



Despedida emotiva de Claudia Salas

En el último episodio, Claudia Salas fue la primera en dirigirse al conductor, expresando su gratitud por la oportunidad de haber trabajado junto a él. Salas comentó: “Lo he pasado increíble, gracias infinitas Pollo por la oportunidad, por supuesto al canal, a mis compañeros y a los que están siempre conmigo en el estudio”.

Además, continuó con un mensaje personal hacia Valdivia: ”a ti, como compañero, como jefe, como persona, muy agradecida de conocerte y nos estaremos viendo, ¿quién sabe?”

Reflexiones de Juan Carlos Pollo Valdivia

Por su parte, Juan Carlos Pollo Valdivia también compartió sus pensamientos en este momento de cierre, dejando entrever que podría no ser un adiós definitivo. “¿Cómo decir las últimas palabras? Porque en el fondo quiero que quede claro que puede que no sean las últimas, simplemente no se saben las vueltas de la vida”, afirmó.

Valdivia destacó el impacto del programa en la televisión, mencionando: “Hemos propiciado este pensamiento crítico y nos despedimos con la frente en alto, con las botas puestas, entregando lo que nosotros pensamos que era necesario en las distintas etapas de este programa, para llegar a lo que estábamos ahora”.

La evolución de la televisión y el legado de Toc Show

El conductor también reflexionó sobre la evolución de la televisión, señalando que aunque el formato de Toc Show puede no tener cabida en el presente, su validez no se pierde. “La televisión va mutando, va cambiando, en algún minuto no había realities ni farándula, hoy volvió con todo ese formato y es legítimo”, expresó.

Valdivia concluyó su intervención agradeciendo a todos los involucrados: “Gracias Claudia, gracias equipo, gracias público. A ustedes, si nos echan de menos, quizás nos volvamos a encontrar más temprano que tarde por ahí. Cuídense mucho, que estén bien. Buenas noches”.

Este emotivo cierre marcó el final de un ciclo en la televisión chilena, dejando un legado en la historia de los programas de entretenimiento.