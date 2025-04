Tom Cruise revela anécdota sorprendente sobre su amistad con Brad Pitt durante filmación de “Entrevista con el vampiro”

Durante la presentación de Paramount Pictures en CinemaCon, Tom Cruise sorprendió a los asistentes al compartir una anécdota poco conocida sobre su experiencia trabajando junto a Brad Pitt en el clásico de 1994, Entrevista con el vampiro. El actor reveló que, después de largas jornadas de filmación, ambos solían desestresarse compitiendo en go-karts durante la noche, destacando la habilidad de su colega al volante. “Es un muy buen conductor. Créeme, he corrido contra él. Cuando terminábamos de filmar, salíamos a manejar toda la noche”, comentó Cruise.

La nueva película de Tom Cruise

La anécdota surgió mientras Cruise expresaba su entusiasmo por la nueva película de F1 que se estrena este verano, producida por Jerry Bruckheimer y dirigida por Joseph Kosinski. En este filme, Cruise interpreta a un expiloto de Fórmula 1 que regresa a las pistas. “Tengo muchas ganas de verla este verano. Será genial. Será genial ver a alguien conduciendo. Bueno”, dijo la estrella de Hollywood, respaldando con humor sus recuerdos personales.

Recuerdos del rodaje de Entrevista con el vampiro

Aunque la historia de Entrevista con el vampiro, basada en la novela de Anne Rice, no incluye escenas de carreras, la película sí concluye con una escena icónica en la que el personaje Lestat reaparece inesperadamente conduciendo un descapotable. Cabe recordar que Cruise parece mirar con cariño aquellos días de rodaje, aunque en su momento tuvo una perspectiva diferente. En 2011, calificó la experiencia como “miserable”, comparándola con “seis meses de oscuridad jodida”.

La relación de Tom Cruise e Inés Ramón

En otro ámbito, la esperada incursión de Cruise en el mundo de la Fórmula 1 llegará a los cines el próximo 27 de junio. Mientras tanto, su relación con Inés Ramón sigue avanzando, aunque enfrentan desafíos significativos. Con la carrera de Cruise en pleno movimiento y la distancia entre ellos, ambos buscan mantener viva la llama del romance a través de grandes gestos. Actualmente, Cruise se encuentra en Nueva Zelanda filmando la película Heart of the Beast, mientras que Inés, ejecutiva de la industria de la joyería, permanece en Los Ángeles.

A pesar de que llevan casi tres años juntos, la diferencia horaria de 20 horas está poniendo a prueba su relación. Según informó Daily Mail, fuentes cercanas a Cruise aseguraron que él está “luchando por el amor” y “esforzándose al máximo para que Inés sea feliz, lo que significa llevarla a visitarlo y sorprenderla con regalos especiales. Él realmente está enamorado y quiere que su relación siga siendo lo más sólida posible”, expresó un informante.

Además, se señaló que desde que oficializaron su relación en noviembre de 2022, ha habido un cambio significativo en la vida amorosa del actor, quien anteriormente estuvo vinculado con reconocidas estrellas de Hollywood como Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie. Esta relación es completamente distinta a sus parejas anteriores, ya que disfruta de alguien ajeno al mundo cinematográfico. No hay competencia, cada uno tiene sus propias inseguridades en medio de la relación, indicó la fuente. Es importante destacar que Inés Ramón también tiene un perfil bajo y no es ajena a las relaciones con celebridades, ya que estuvo casada durante cinco años con Paul Wesley, conocido por su papel en The Vampire Diaries.