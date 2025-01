Tom Holland anticipa un cambio radical en su carrera al convertirse en padre

Tom Holland, reconocido actor de Hollywood, ha compartido sus pensamientos sobre su futuro en la actuación y su deseo de retirarse cuando se convierta en padre. A sus 28 años, Holland ha tenido una carrera notable, participando en películas como Uncharted, El diablo a todas horas, Cherry, Caos: el inicio, En el corazón del mar y su icónico papel como Spiderman en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Su creciente popularidad y el interés en su carrera han llevado a muchos a preguntarse sobre su futuro en la industria del cine.

En una reciente entrevista con la revista Men’s Health, Holland abordó el tema de su eventual retiro de la actuación. Aunque no especificó una fecha concreta, mencionó que planea dar un paso al costado cuando llegue el momento de ser padre. En sus propias palabras, “Cuando tenga hijos, ya no me verán más en las películas. Simplemente desapareceré de la faz de la tierra”. Esta declaración ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fanáticos han expresado su sorpresa y curiosidad sobre su decisión.

Holland explicó que su vida cambiará drásticamente en el momento en que asuma el rol de padre, y que su enfoque se trasladará hacia la paternidad y actividades como el golf. “Mi vida dará un giro por completo y me enfocaré netamente en jugar golf y desempeñarme de la mejor manera posible como padre”, añadió, dejando claro que su prioridad será su familia.

Este anuncio establece un momento significativo en la vida de Tom Holland, un punto de inflexión que los seguidores del actor estarán observando con atención. La decisión de alejarse de la actuación para dedicarse a la paternidad refleja un cambio en sus prioridades y un deseo de vivir una vida más centrada en la familia, lo que podría influir en su carrera futura y en su relación con el público.