Tonka Tomicic revela su lucha financiera y la negativa del banco a renegociar su deuda

La exanimadora de matinales, Tonka Tomicic, ha compartido detalles sobre su complicada situación financiera, revelando que ha enfrentado serias dificultades tras dejar su trabajo. En una entrevista con Buenos días a todos, Tomicic expresó su frustración al no poder llegar a un acuerdo con su banco, lo que ha llevado a una demanda en su contra.



La situación financiera de Tonka Tomicic

Tomicic comentó: “Dejé de trabajar y mis ingresos bajaron a cero. Traté de reunirme con los bancos para poder seguir pagando. Siempre mi voluntad fue cumplir, pero cuando tú no estás trabajando, tú vas al comité de riesgos y, como ya no estás ganando, ya no eres sujeto para renegociar tu deuda”. Esta situación ha resultado en que el banco la demandara, lo que ha complicado aún más su panorama financiero.

Intentos de negociación con el banco

La exmodelo también mencionó que ha intentado negociar con la entidad bancaria, afirmando: “He tratado de negociar y le he hecho propuestas al banco, pero no han tenido voluntad de llegar a acuerdo conmigo”. A pesar de sus esfuerzos, Tomicic siente que no ha recibido la comprensión necesaria por parte de la institución financiera.

Compromiso con sus obligaciones

Tomicic subrayó su intención de cumplir con sus compromisos, pero se siente atrapada en una situación que no le permite hacerlo. Expresó su confusión sobre las demandas del banco, diciendo: “Tengo toda la intención de cumplir con mis compromisos, pero no me es posible. El banco quiere que uno le pague, y yo les digo ‘mira, te puedo pagar así’, y no quiere que yo le pague así… ¿Qué busca? ¿Daño mediático? ¿Sólo por hacer daño? Yo no entiendo”.

Disculpas y aclaraciones

En un momento de la entrevista, Tomicic se disculpó con su antiguo programa matinal, indicando: “Lo siento por ponerlos en una situación difícil con un auspiciador, pero yo estoy contando la verdad”. Esta declaración refleja su deseo de ser transparente sobre su situación actual.

Relación con Parived

Finalmente, al ser consultada sobre su relación con Parived, Tomicic respondió con sinceridad: “Nosotros tenemos contacto y creo que pasado esta situación vamos a comenzar nuestro proceso de divorcio”. Esta afirmación indica que, a pesar de las dificultades, hay planes para avanzar en su vida personal.