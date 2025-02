Tonka Tomicic se pronuncia sobre el Caso Relojes y desmiente rumores de dinero en el extranjero

Tonka Tomicic se pronunció por primera vez en televisión sobre el Caso Relojes, abordando detalles de su situación judicial en el matinal “Buenos Días a Todos”. La comunicadora, al ser contactada telefónicamente por el programa de TVN, decidió profundizar en la entrevista, especialmente cuando Valentina Reyes le preguntó sobre los pasos que debía seguir para asistir a la Gala del Pueblo.

Detalles sobre el proceso judicial

Tomicic explicó que, según la información que ha recibido, “se supone que ya no tienen más plazo de investigación legalmente, entonces es un proceso que se está cerrando en estos días”. La animadora añadió que, de acuerdo a lo que le han comentado, podría continuar con su vida de manera normal, afirmando: “me tomo la atribución de decirlo porque así me lo han comentado”.

La comunicadora también enfatizó la importancia de cerrar este capítulo de su vida, mencionando: “Para mí es importante cerrar este ciclo, catapultarlo finalmente, para volver a empezar y dejar esta nube oscura atrás”.

Rumores sobre su situación financiera

Durante la entrevista, Tomicic abordó varios rumores que han circulado en torno al Caso Relojes y su vida personal. En particular, se refirió a las especulaciones sobre la existencia de dinero en el extranjero, insinuando que podría tener cuentas en paraísos fiscales. “Quiero aprovechar esta instancia, porque están especulando que tengo dinero en el extranjero, casi que en paraísos fiscales. Yo, en general, he tenido una dinámica de guardar silencio, pero siento que tanto hacerlo se ha dicho cada barbaridad, que si yo no digo algo, alguien lo va a decir y cualquiera va a seguir enlodando esta situación”, expresó Tomicic, según lo reportado por Página 7.

La animadora fue contundente al afirmar: “No tengo dinero en paraísos fiscales, y llamo a las personas que dicen eso a que entreguen las pruebas”. Además, Tomicic comentó que a lo largo del tiempo se han difundido muchas mentiras sobre su persona, indicando: “A lo largo de todo este tiempo se han dicho muchas mentiras”.

Reflexiones sobre su vida personal

Tomicic también manifestó su deseo de contar su historia desde su propia perspectiva, reconociendo que le resulta difícil hablar de sí misma. “Me cuesta hablar de mí, no me acomoda, pero siento que, ¿hasta cuándo?”. En este contexto, aclaró su situación respecto a un departamento que está a su nombre, afirmando: “Yo no pago el departamento, desde que dejé de trabajar no lo hice, está a mi nombre, pero no es responsabilidad mía, yo no lo pago”.

Finalmente, Tomicic reflexionó sobre su vida privada, señalando: “Siento que me lo debo, es un error que cometí a lo largo del tiempo de mantener mi vida súper privada”.