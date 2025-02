Tonka Tomicic sorprende en la Gala de Viña 2025 y habla de su regreso a la televisión

La participación de Tonka Tomicic en la gala del Festival de Viña del Mar 2025 había generado gran expectativa. La animadora comenzó a dar pistas sobre su asistencia, la cual confirmó el viernes por la tarde al compartir una historia en Instagram desde una van en dirección al Hotel Sheraton, ubicado en la Quinta Región.



A las 01:15 horas de la madrugada, Tonka Tomicic hizo su aparición pública, siendo precedida por Sammis Reyes y Emilia Dides. La animadora lució un vestido metálico diseñado por Sarika Rodrik. Durante su breve tiempo en pantalla, que duró cinco minutos en Mega, Tomicic se mostró emocionada al hablar sobre su presente y bromeó al mencionar que “tengo canal”, en respuesta a Joaquín Neme, quien expresó su deseo de verla “en la tele”. Sin embargo, aclaró que se refería a su canal de YouTube.

“Estoy muy contenta, muy agradecida. Se vienen tiempos buenos. A veces hay que pasar por la profundidad para sacar la cara y salir adelante”, declaró Tomicic.

El regreso de Tonka Tomicic

La animadora ha regresado a la escena pública tras enfrentar años complicados, especialmente tras su vinculación en una investigación policial relacionada con su exmarido, Marco Antonio López (conocido como Parived), quien ha sido acusado de delitos como asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios.

Su participación en la gala del Festival de Viña representa un paso significativo en su retorno a la televisión, además de la promoción de su documental titulado “Tonka: La que soy“. En este contexto, Tomicic compartió un adelanto en su renovada red social, donde decidió archivar todas sus publicaciones anteriores.

Durante la noche del domingo, la exanimadora de Canal 13 sorprendió a sus seguidores con un video íntimo en el que reflexionó sobre los momentos difíciles que ha enfrentado, tanto en su separación como en relación a Parived, el juicio público y la investigación en contra de su expareja.

“Esta historia se ha contado a través de voces de otros, pero nunca con mi voz. Eso es responsabilidad mía, yo lo asumo, porque me cuesta hablar de mí. La vida me lleva a este límite, porque si no, nunca lo hubiera hecho, no lo haría. Uno se cuestiona: ¿mi voz tiene la suficiente fuerza para hablar?”, expresó Tomicic en el adelanto de su documental.