Antonella Ríos se despide de Top Chef VIP tras una fallida chorrillana que no convenció al jurado

Durante la noche de este domingo se transmitió un nuevo capítulo de Top Chef VIP 2 por las pantallas de Chilevisión. Los participantes tuvieron la misión de reversionar la tradicional chorrillana y algunos tuvieron mejor suerte que otros. Los que lograron aprobar la prueba pudieron relajarse y observar cómo sus compañeros se enfrentaron en un duelo de eliminación, en el que los famosos debían preparar un plato que evocara su infancia.

Desarrollo de la prueba

Los concursantes que llegaron a este crítico momento fueron Constanza Capelli, Eskarcita, Nicolás Brown, Héctor Morales, Luis Gnecco, María José Bello, Horacio de la Peña y Antonella Ríos. Sin embargo, no lograron dejar una buena impresión con sus versiones de la chorrillana.

Ríos se mostró complicada durante la prueba, ya que en un inicio intentó preparar ñoquis con una receta tradicional de su hogar. Sin embargo, enfrentó problemas en la cocina y su primera opción no resultó como esperaba, lo que la llevó a improvisar. Su plato final derivó en unos fetuccinis que denominó “1985”. Desde el primer bocado, los jueces expresaron dudas y señalaron que la salsa estaba muy seca, además de que el grosor de la pasta no era el adecuado, lo que no convenció a los expertos.

Eliminación de Antonella Ríos

Tras la deliberación del jurado, se reveló que la segunda eliminada del programa culinario es Antonella Ríos, quien dejó Top Chef VIP 2 en su arranque, sumándose a Joche Bibbó. Ríos expresó: “Me da mucha pena irme, creo que me lo merezco totalmente y nada, agradecer al jurado. Yo aprendí mucho en estos pocos momentos que estuvimos juntos”, luego de ser notificada de su eliminación del espacio.