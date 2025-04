River Plate se prepara para celebrar sus 125 años con una nueva camiseta que sorprende a los hinchas

El Torneo Apertura se encuentra en sus instancias decisivas y mientras River se perfila para lo que será la definición del certamen, en el que buscará clasificar a la siguiente instancia, y el inicio de la Copa Libertadores, los hinchas fueron sorprendidos. Se filtró lo que podría ser la nueva indumentaria del equipo, a partir del 2026, en honor a los 125 años de historia que cumplirá la institución el 25 de mayo.



Hace unos días, Boca presentó la camiseta que usará este fin de semana en honor a sus 120 años desde su fundación, pero ahora será el turno del Millonario, que tiene en mente una iniciativa similar impulsada por Adidas, marca que viste a ambos clubes. Según se dio a conocer, la nueva indumentaria de River mantendrá sus colores clásicos de toda la vida, pero tendrá importantes modificaciones en la banda, el escudo y el cuello, con algunos destellos a viejas reliquias.

Se estima que la nueva camiseta se lance el 25 de mayo de 2026 cuando River cumpla los 125 años.

Durante las últimas horas, el prestigioso sitio de indumentaria deportiva Footyheadlines reveló cuál será la nueva casaca que estrenará el club de Núñez en el 2026 en honor a los 125 años desde su creación. Como principal detalle, la banda de izquierda a derecha es un poco más ancha de como se la conoce hoy en día, el cuello será con solapa y botones, mientras que utilizará el primer escudo de la historia del club, usado en el periodo 1918-1928.

El escudo será en honor al primer escudo de la historia de la institución.

Si bien hasta el momento es un simple rumor, todos los hinchas de River tendrán un año entero para esperar y conocer cuál será la sorpresa que estaría preparando Adidas para celebrar un nuevo año desde la fundación de la institución. Sin embargo, de a poco, los fanáticos comienzan a delirar sobre la nueva camiseta que será muy similar a la usada por el equipo en los tiempos de mayores glorias.

La increíble revelación de Batalla en su paso por River

Hace unas semanas, se confirmó que el Rayo Vallecano logró quedarse con el pase de Augusto Batalla, arquero surgido de las inferiores del Millonario, pero que no la pasó bien durante su ciclo en la institución, donde tuvo que cargar con el peso de ser el sucesor de Marcelo Barovero. Ante ello, y a sus 19 años, debió defender los tres palos de La Banda, donde la presión le terminó jugando en contra y fue duramente criticado por los hinchas, al punto de que necesitó de asistencia psicológica.

“Me di cuenta de que lo que me pasó en River me generó un trauma, de que me generó un golpe muy grande, de que le tenía mucho miedo al error, de que me frustraba demasiado cuando me equivocaba. En ese contexto, uno piensa cuando sale a la cancha que otro error te “mata” futbolísticamente”, señaló el portero en diálogo con La Nación.