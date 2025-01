Diputados republicanos buscan destitución de Isabel Allende y Maya Fernández por polémica compra

La bancada de diputados del Partido Republicano ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la destitución de la senadora socialista Isabel Allende y de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Esta acción se produce en el contexto de la controversia generada por la fallida compra de la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende. La adquisición estaba destinada a la creación de una casa museo en Providencia, donde residió el exjefe de Estado, por un monto de $933 millones.

La situación ha suscitado críticas por parte de la oposición, que cuestiona tanto el elevado costo de la compra como la implicación de la actual ministra de Defensa y la senadora en el negocio. Es importante señalar que la adquisición violaba la prohibición constitucional que impide a ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado, lo que llevó a que el contrato fuera finalmente anulado por La Moneda. Sin embargo, desde la bancada republicana se destaca que el contrato de compra-venta ya había sido firmado.

El requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional requiere únicamente de 10 firmas, lo cual no debería ser complicado de lograr, dado que la bancada del Partido Republicano cuenta con 12 diputados. El diputado y jefe de bancada, Luis Sánchez, afirmó: “La causal de cesación en el cargo ya está provocada por el hecho de que firmaron el contrato”.

Sánchez también expresó su deseo de que no se tomen en cuenta consideraciones políticas en el TC, subrayando la complejidad de la situación, que involucra no solo a una ministra en funciones, sino también a una senadora que participa activamente en votaciones de gran relevancia en el Congreso. En este sentido, instó a la ministra Maya Fernández a renunciar a su cargo antes de que el TC deba decidir sobre su continuidad. “Yo espero muy sinceramente que en un ataque de honestidad que pueda honrar a la Ministra, ella simplemente renuncie a su cargo hoy día mismo y no se espere a que el Tribunal Constitucional tenga que resolver por un voto de mayoría cesarla”, sostuvo.

Paralelamente, los parlamentarios republicanos están promoviendo la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) junto con otros miembros de la oposición. Sánchez indicó: “Esperamos que esto pueda avanzar a la brevedad porque también van a seguir surgiendo muchos antecedentes”. Además, mencionó la intención de citar a funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales para esclarecer cómo se desarrolló el proceso de compra.

Finalmente, el parlamentario destacó la importancia del trabajo de la prensa en la revelación de detalles sobre el negocio que involucró a la familia Allende, afirmando: “Si no fuera gracias a la prensa, nadie en este país sabría de este secretito que tenían escondido entre el Presidente de la República, la ministra Fernández y la senadora Allende”.