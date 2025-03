Troya cumple 21 años: Revelan secretos del rodaje y la transformación de Brad Pitt como Aquiles

La película Troya, estrenada en mayo de 2004, se aproxima a su vigésimo primer aniversario desde su lanzamiento en cines. Esta producción se destacó como una de las mayores adaptaciones cinematográficas de un poema homérico. En un futuro cercano, La Odisea, la continuación de La Ilíada, será llevada a la pantalla grande por el aclamado director Christopher Nolan, conocido por obras como Interstellar y Oppenheimer. A medida que se acerca este nuevo aniversario, es pertinente recordar las experiencias vividas por algunos de los actores antes, durante y después del rodaje de Troya.

Transformación física de Brad Pitt

El actor Brad Pitt tuvo un desafío significativo para interpretar a Aquiles, ya que solo contaba con seis meses para transformarse físicamente. Este compromiso fue una promesa hecha al director Wolfgang Petersen. El objetivo no era simplemente ganar masa muscular, sino lograr un físico tonificado que reflejara la imagen de un guerrero de la vida real. El entrenador Duffy Gaver, un ex miembro de la élite de la Marina de los Estados Unidos y ahora preparador físico de celebridades, explicó: “Hablamos de que es bueno estéticamente el cuerpo masculino”. Gaver añadió que, al observar a los luchadores de la antigua Grecia, se nota que su entrenamiento en el gimnasio se limita a ciertos ejercicios, lo que les proporciona un aspecto impresionante.

Para lograr un realismo físico en su interpretación, Gaver se centró en fortalecer la espalda, los brazos y el pecho de Pitt, utilizando una intensa rutina de ejercicios que incluía mancuernas y jalones en máquina. Durante el rodaje en Malta, el actor llegó a levantar pesas de entre 40 y 45 kilos. Gaver comentó: “Brad nunca ha tenido problemas para definir su musculatura, el desafío fue aumentar su tamaño”. Antes de asumir el papel, Pitt había perdido peso, y su enfoque de entrenamiento se basó en la sobrecarga progresiva, trabajando con repeticiones en pirámide. Gaver detalló: “Empiezo con series de 20, 15, 12, 10 y 8 repeticiones, y a veces llego hasta cuatro para permitirle mover peso”.

La alimentación también jugó un papel crucial en su transformación. Gaver recordó un chiste recurrente sobre la dieta de Pitt: “El gran chiste era ‘pollo, brócoli, arroz integral’”. El actor adoptó una filosofía de entrenamiento sin quejas, y Gaver mencionó que muchos dicen querer estar en forma, pero el proceso es sumamente duro. En una ocasión, después de un set muy exigente, Pitt le dijo: ‘Te odio’, a lo que Gaver respondió: ‘El cambio ocurre en la incomodidad’. Pitt se acercó a un espejo y escribió esa frase en letras grandes, lo que le hizo darse cuenta de su compromiso.

A pesar de su destreza en el papel, Pitt logró evitar una irónica lesión en el set. Sin embargo, durante una escena de combate, se torció el tendón de Aquiles, lo que él mismo describió como “una estúpida ironía”, en una conversación con la revista McCall en 2004. Recordó que, en la epopeya, Aquiles es indestructible porque fue sumergido en la laguna Estigia por su madre, Tetis, y su única debilidad era su talón, que quedó expuesto cuando fue alcanzado por una flecha envenenada.

Orlando Bloom y su descontento con “Troya”

El actor Orlando Bloom, quien interpretó a Paris, expresó su descontento con Troya en una entrevista con Variety. Afirmó que no quería participar en la película y que incluso había “borrado” la experiencia de su memoria. Bloom comentó: “Oh, Dios mío, wow. Creo que he eliminado eso de mi cerebro, cierto”. A pesar de que la película fue un éxito de taquilla, el actor no estaba satisfecho con la calidad del film y se sintió incómodo interpretando a su personaje. Dijo: “Era genial. Era [Pitt]. Eric Bana, Peter O’Toole”, pero se preguntó: “¿Cómo iba a interpretar a un personaje que era completamente opuesto a todo lo que sentía?” En un momento, uno de sus agentes le dijo: ‘Pero hará que sea memorable’, lo que lo llevó a olvidar esa línea.

Bloom también comparó su experiencia en Troya con su papel como Legolas en la trilogía de El Señor de los Anillos, donde sintió una gran presión por ser querido por los seguidores de la saga. Dijo: “El querido. [Legolas] es uno de mis favoritos de los libros”, y sintió la necesidad de interpretarlo bien.

Curiosidades del rodaje

La actriz Diane Kruger, quien interpretó a Helena, reveló que tuvo que luchar para ser contratada para el papel. Comentó: “No necesariamente pensaban en mí. Luché para que me contrataran”, y añadió que pensaban que era demasiado delgada o que no encajaba en el papel. Este aspecto es relevante, ya que en la literatura griega, Helena es considerada una de las bellezas únicas. El largometraje hace referencia a la relación prohibida entre Paris y Helena, así como a la renuencia de Helena a aceptar su papel en el desencadenamiento de la guerra.

Por otro lado, Eric Bana, quien interpretó a Héctor, compartió una anécdota divertida sobre el rodaje. Según se detalla en Men’s Health, ambos actores apostaron dinero por cada golpe accidental durante las escenas de combate, optando por no usar dobles. Apostaron 50 euros por un contacto leve y 100 euros por impactos fuertes. Entre otros detalles curiosos, la película cuenta con pocos personajes de ficción, siendo Sean Bean, conocido por su papel en Juego de Tronos, uno de los actores que interpretó a Odiseo, también conocido como Ulises, cuya historia continúa después de la guerra.