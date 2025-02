Chile brilla en el ranking de turismo nocturno con el desierto de Atacama como destacado

Recientemente, la BBC ha publicado un listado que destaca los cinco mejores destinos a nivel mundial para disfrutar del turismo nocturno, una de las tendencias más relevantes en el ámbito de los viajes para el año 2025, según el portal Booking. La autora Stephanie Vermillon, quien ha escrito el libro 100 Nights Of A Lifetime: The World’s Ultimate Adventures After Dark (en español, 100 noches de una vida: las aventuras más extremas del mundo después del anochecer), comentó al medio que “se pueden ver muchas facetas diferentes de un sitio con solo quedarse despierto hasta tarde o levantarse temprano”.



El ranking elaborado por la BBC consideró diversas locaciones internacionales, pero uno de los lugares que recibió especial atención fue un destino en Chile.

El desierto de Atacama como destino destacado

Según Vermillon, el desierto de Atacama se posiciona como uno de los mejores lugares del mundo para experimentar el turismo nocturno. La autora afirmó que “Atacama tiene los cielos nocturnos más despejados que he visto nunca”, lo que permite disfrutar de la observación astronómica durante varias noches.

La autora también mencionó que “hay una comunidad de emprendedores que han creado experiencias increíbles en torno a la observación de las estrellas”. Para aquellos interesados en maximizar su experiencia, Vermillon recomendó visitar la zona justo antes, durante o después de la luna nueva, ya que esto permite disfrutar de un cielo más oscuro y de “paisajes estelares más espectaculares”.

“Ves un manto de estrellas, más estrellas de las que nunca has visto en toda tu vida”, compartió la escritora, enfatizando la belleza del cielo nocturno en esta región.

Un paisaje único que recuerda a Marte

Además de la experiencia astronómica, Vermillon destacó que visitar el desierto de Atacama ofrece una sensación única. “Miras a tu alrededor y te parece estar en Marte o en la Luna”, comentó, señalando que la NASA utiliza partes de Atacama para probar sus misiones en busca de vida en Marte, debido a que el desierto presenta paisajes que son muy similares a los de otros planetas.

“Es realmente el siguiente nivel”, concluyó Vermillon sobre la experiencia de visitar este desierto.

Otras experiencias nocturnas en el mundo

El listado de la BBC no solo se centra en experiencias relacionadas con la astronomía, sino que también incluye otros destinos que ofrecen un enfoque diferente al turismo nocturno. Vermillon expresó que “nuestros sentidos se agudizan, y hay cosas que ves de noche que no ves en ningún otro momento, así que todo parece emocionante y nuevo”.

Este enfoque en el turismo nocturno resalta la importancia de explorar y experimentar el mundo desde una perspectiva diferente, donde la noche revela aspectos que durante el día pueden pasar desapercibidos.