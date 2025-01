Universidad de Chile se prepara para la Supercopa mientras enfrenta desafíos en el Torneo de Verano

Este domingo, la Universidad de Chile inició su participación en el Torneo de Verano, donde enfrentó a Coquimbo Unido, resultando en una derrota por 2-1. Tras el partido, Michael Clark, presidente de Azul Azul, se pronunció sobre la próxima Supercopa que el club deberá disputar contra Colo Colo, revelando detalles sobre la sede y el horario del encuentro.

Detalles de la Supercopa 2025

Según lo informado por AS, Clark mencionó: ‘Entiendo que la Supercopa será en La Serena. Por lo que nos ha informado la ANFP, sería el día 25 (de enero). Esperamos jugar ese partido, estamos con muchas ganas y ojalá se pueda.’ Esta declaración subraya la expectativa del club por participar en este importante evento del fútbol chileno.

Impacto del paro del Sifup

En relación al posible paro del Sifup, Clark expresó su deseo de que esta situación no afecte la realización de la Supercopa. Afirmó: ‘de haber paro (del Sifup), no afecte a la Supercopa. Ha costado mucho jugarla, tiene sentido que sea el primer partido del año y no como el año pasado que se terminó jugando en noviembre totalmente desvirtuado.’ Esta afirmación resalta la importancia de que el torneo se lleve a cabo en la fecha programada, evitando las complicaciones que surgieron en la temporada anterior.

Declaraciones sobre el paro

Clark también se refirió a la situación del paro del Sifup, calificándolo como ‘una muy mala noticia’. En sus palabras, enfatizó que ‘Nadie quiere tener un paro, yo conceptualmente nunca voy a adherir, porque son una forma de presión que no corresponde. Los problemas en la vida se solucionan conversando y no con medidas de fuerza.’ Con esto, el presidente de Azul Azul hizo un llamado a las partes involucradas para que lleguen a un acuerdo, argumentando que un paro perjudica tanto a la industria como a los aficionados que desean ver a sus equipos en acción. ‘Hago un llamado a las partes para que puedan llegar a un acuerdo y no tengamos un paro que le hace mal a la industria y priva al hincha de ver a sus equipos’, concluyó.