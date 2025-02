Condenan a 12 años a hijo que planeó asesinato de su madre; sicario disfrazado falló en el ataque

El Tribunal Oral en lo Penal de La Serena ha dictado una condena de 12 años de prisión para V.M.M.A., quien fue hallado culpable del delito frustrado de parricidio en contra de su madre. Por otro lado, M.S.G.C. ha sido sentenciado a 10 años y un día por homicidio calificado frustrado, además de 541 días por lesiones graves.

Detalles del caso

Según los antecedentes presentados por el tribunal, en abril de 2023, M.A. contactó a G.C. y le ofreció una compensación económica para que llevara a cabo el asesinato de su madre. Ambos individuos planificaron el ataque, realizando seguimientos y reconocimientos del lugar antes de ejecutar su plan. El 18 de abril, G.C. se presentó en el condominio de la víctima disfrazado de anciana, utilizando una muleta para simular una movilidad reducida.

El tribunal determinó que M.A. ayudó a G.C. a descender de un vehículo, permitiendo que el sicario ingresara al edificio. Sin embargo, el conserje del lugar comenzó a sospechar de la presencia de G.C. y lo siguió, lo que llevó a que el atacante lo golpeara en el rostro con la muleta, ocasionándole lesiones graves.

El ataque fallido

El plan de asesinato fracasó cuando G.C. ingresó por error a un departamento contiguo al de la víctima, disparando tres veces contra una mujer que se encontraba acostada, aunque no logró impactarla. La jueza Victoria Gallardo Labraña subrayó que fue “de manera bastante providencial” que la víctima original no resultara herida, ya que “los disparos no salen” debido a que el arma utilizada era de fogueo adaptada, lo que impidió que los disparos fueran letales.

Tras el fallido ataque, G.C. huyó hacia un pasaje cercano donde M.A. lo esperaba en un vehículo. La investigación posterior reveló que el arma utilizada había sido modificada de forma artesanal y que el homicidio había sido premeditado. La jueza Gallardo Labraña explicó que “estos dos sujetos se ponen de acuerdo, en definitiva, para poder llegar hasta el domicilio de la madre del primero de los acusados y uno ingresa disfrazado”.

Otras condenas

El tribunal también absolvió a K.A.M.H. del delito de homicidio frustrado, pero la condenó a 541 días de reclusión por tenencia ilegal de municiones y 61 días por tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades. Esto se debió a que en su domicilio se encontraron sustancias como ketamina, marihuana y una munición de 9 mm apta para el disparo.

La Fiscalía logró que el Tribunal de La Serena condenara a 12 años a M.A., quien ideó el plan para asesinar a su propia madre, mientras que el autor material, quien se disfrazó de persona mayor y se equivocó de departamento y víctima, recibió una condena de 10 años de presidio.