Val Kilmer: el galán de Hollywood que vivió intensos romances y dejó un legado inolvidable

El actor Val Kilmer, conocido por su carisma y talento en la pantalla, falleció esta semana a la edad de 65 años. Durante su carrera, Kilmer vivió intensos romances con algunas de las figuras más destacadas del mundo del entretenimiento.

Un amor inolvidable: Cher

Uno de sus primeros y más recordados romances fue con la legendaria cantante y actriz Cher. La pareja se conoció en una fiesta de cumpleaños en la década de 1980, donde surgió una fuerte química que rápidamente se transformó en una relación romántica. En una entrevista con People en 2021, Cher comentó: “Nos hicimos amigos porque nos reíamos lo mismo constantemente. Estábamos locamente enamorados, histéricamente”. En ese momento, Kilmer tenía aproximadamente 22 años y Cher era 13 años mayor. A pesar de la intensidad de su relación, no perduró debido a sus fuertes personalidades. Cher explicó: “Ambos éramos machos alfa, ninguno de los dos iba a ceder”. Sin embargo, a pesar de su separación, mantuvieron una sólida amistad. Cher apoyó a Kilmer en su lucha contra el cáncer de garganta en 2015 y, en su autobiografía I’m Your Huckleberry, reveló que en una emergencia médica en casa de Cher, ella fue quien se encargó de ayudarlo antes de que llegara la ambulancia.

Ellen Barkin

Durante la década de 1980, Kilmer también tuvo una relación con la actriz Ellen Barkin, con quien trabajó en películas como Sea of Love y Fear and Loathing in Las Vegas. Aunque su relación no duró mucho, Kilmer recordaba con cariño su tiempo juntos. En sus memorias, escribió: “Si alguna vez tienes la oportunidad de tocar su cabello con su consentimiento, valdrá la pena por la mirada que te dará”. Sin embargo, admitió que su falta de compromiso fue un factor en su ruptura: “Sin duda, debió a mis preocupaciones incontrolables y mi negligencia”.

Joanne Whalley

En 1987, durante el rodaje de Willow, Kilmer conoció a la actriz británica Joanne Whalley. Para conquistarla, utilizó una estrategia poco convencional: llevó a otra mujer, que era su novia en ese momento, al set de filmación con la intención de despertar el interés de Whalley. Este plan resultó exitoso, y la pareja se casó en 1988. Juntos tuvieron dos hijos: Mercedes, nacida en 1991, y Jack, nacido en 1995. Sin embargo, la felicidad conyugal no duró mucho tiempo. Poco después del nacimiento de Jack, Kilmer solicitó el divorcio. En su libro, relató: “Me enteré de la decisión mientras veía CNN en Irlanda. Fue una noticia dura”. Según reportes, su divorcio fue calificado como uno de los más costosos en Nuevo México en ese momento.

Cindy Crawford

Tras su divorcio, Kilmer encontró consuelo en la supermodelo Cindy Crawford, quien también había terminado su relación con Richard Gere. En su autobiografía, Kilmer expresó: “Oh, Dios, amé a Cindy y seguía amándola”. Destacó su devoción por ella, diciendo: “Pensaba que podría haber muerto de encanto, simplemente era demasiado para soportarlo. Moriría de felicidad”. Sin embargo, reconoció que sus estilos de vida eran muy diferentes: “Ella siempre estaba en movimiento, yo quería que estuviera presente”. Finalmente, decidieron separarse de manera amistosa.

Jaycee Gossett

En 1998, Kilmer comenzó una relación con la productora Jaycee Gossett, aunque fue muy discreto al respecto. En 2018, compartió una foto antigua en Twitter donde aparecía saludando al expresidente Bill Clinton, mencionando: “Aquí está la novia de mi mejor amigo en ese entonces. Por algún motivo, me invitaban frecuentemente a la Casa Blanca”.

Daryl Hannah

En el año 2001, Kilmer tuvo una relación con la actriz Daryl Hannah, tras conocerse en el set de In God We Trust. Su relación estuvo llena de momentos inolvidables, asistiendo juntos a eventos de alto perfil, pero también disfrutando de la tranquilidad en un rancho en México. Sin embargo, su idilio duró un año y dejó a Kilmer con el corazón destrozado. En sus memorias, confesó: “He sufrido desamores, todos dolorosos”. Hannah posteriormente contrajo matrimonio con el músico Neil Young, a lo que Kilmer tomó con humor: “Neil, caíste bien, ahora temo que me odies”.

Angelina Jolie

El último romance notable de Kilmer fue con Angelina Jolie. En 2004, ambos trabajaron juntos en Alexander, donde interpretaron a los padres del protagonista. Para seducirla, Kilmer convenció al director Oliver Stone de incluir escenas románticas entre sus personajes. En su autobiografía, Kilmer escribió: “No podía esperar a besar a Angie, comprarle un jet Gulfstream y pintar un V+J en la cola de la avioneta”. Su historia prosperó, y Kilmer expresó su admiración por Jolie: “Cuando la gente pregunta cómo es, respondo que es como otras superestrellas, solo que más increíble, sabia, trágica, mágica y aterrizada”.

Reflexiones sobre la soledad

En abril de 2020, Kilmer hizo público un fragmento de sus memorias donde recordaba su papel en Iceman de Top Gun. A lo largo de su vida, Kilmer pasó de ser un conquistador a llevar una existencia más solitaria. En el mismo fragmento, reflexionó: “He tenido 20 amores, y siento cada día que son verdad”. También mencionó su fascinación por las mariposas, diciendo: “Siempre he creído que ellas son más interesantes que los hombres. Quizá eso es lo que nos ha llevado a llevarnos bien. Nosotros somos grandes elefantes y mariposas”.