Vale Roth anuncia su segundo embarazo y comparte su experiencia con los seguidores

Vale Roth ha conmocionado a todo Chile al anunciar que está esperando su segundo hijo. A través de sus redes sociales, la ‘influencer’ compartió con sus seguidores la emocionante noticia de que está nuevamente en la dulce espera junto a su esposo, Miguel de la Fuente. En una entrevista con “LUN”, Vale Roth ofreció más detalles sobre la llegada del nuevo integrante de la familia, que será el hermano menor de Antonia, y cómo su familia ha recibido esta novedad que ampliará su clan.

Detalles sobre el embarazo

Vale Roth expresó que no tenía planes inmediatos de tener otro hijo, ya que siempre había manifestado su deseo de tener un solo hijo debido a las dificultades que enfrentó durante los primeros meses con Antonia. En sus propias palabras, comentó: “No tenía planes, siempre decía que quería un hijo porque no sabía si podía con dos, porque los primeros seis meses no dormí nada con la Antonia”. Esta experiencia la llevó a sentir cierta reticencia ante la idea de pasar por todo el proceso de nuevo.

Sin embargo, la perspectiva cambió cuando comenzó a observar a sus amigas que tenían hijos cercanos en edad. Vale reflexionó sobre lo bonito que sería que Antonia tuviera un hermanito o hermanita. En este sentido, Vale compartió: “Pero empecé a ver a amigas con sus hijos que eran seguidos y pensé que igual sería lindo que la Antonia tuviera un hermanito o hermanita. Y cuando pensé eso ya estaba embarazada, así que bienvenido sea”.

Reacciones y emociones

La noticia ha sido recibida con gran alegría por parte de la familia. Vale Roth manifestó su felicidad al compartir esta noticia, indicando que estaba muy emocionada por poder revelarla. “Estamos súper contentos, estaba muy ansiosa de contarlo, guardar esta noticia por más de dos meses fue difícil, además que a mí me gusta contar las buenas noticias o tener a mis seguidoras al día en casi toda mi vida porque mi Instagram es realmente un reality donde yo elijo que mostrar”, concluyó la exchica reality.

La revelación de Vale Roth ha generado un gran interés entre sus seguidores, quienes han estado atentos a cada actualización de su vida personal a través de sus plataformas sociales.