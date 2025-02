Valentina Reyes y Rafael Venegas debutan en “24 Horas Tu Mañana” con un enfoque renovado y cercano

El amanecer del lunes 3 de marzo traerá una nueva dupla al bloque informativo de TVN. A partir de las seis, Valentina Reyes y Rafael Venegas tomarán las riendas de “24 Horas Tu Mañana”, el noticiero renovado que busca informar con cercanía y dinamismo.



Presentación de los nuevos conductores

Valentina Reyes, quien regresa a las noticias matutinas, expresó que este regreso es como reencontrarse con un viejo conocido. En sus propias palabras, “Cuando empecé en 24 Horas, trabajaba en el horario AM, no me es desconocido madrugar. Obviamente, es un cambio grande de rutina, pero creo que estoy preparada para poner el despertador a las 4:20 de la mañana”. Para Reyes, el vínculo con la audiencia será fundamental, así como “la compañía que podemos hacer a todas las personas que madruguen y ojalá que lo hagan con nosotros”.

Entusiasmo compartido

Rafael Venegas, por su parte, también mostró su entusiasmo por este nuevo desafío y lo considera parte de un proceso mayor en TVN. Destacó que tiene “el mismo entusiasmo de acompañar a la gente en su día a día con información útil, también con noticias entretenidas”. Venegas, al referirse a su compañera de pantalla, expresó su admiración: “desde el primer día fue bien especial porque yo tengo una gran admiración del trabajo de la Vale en prensa”.

Preparativos para el debut

El trabajo para este debut no ha sido improvisado. Durante el verano, Reyes y Venegas ensayaron para afinar detalles y trabajar en la puesta al aire del programa. Venegas también continuará en “Buenos Días a Todos” y mencionó que este reto le motiva mucho, ya que en el noticiario tiene un rol más estructurado, mientras que en el matinal puede ser “algo distinto cada día”.

Compromiso con la audiencia

Reyes concluyó diciendo: “Queremos que nuestra conducción sea cómplice con el público y con el gran equipo que hay detrás de este noticiero”.

A post shared by 24horascl (@24horascl)