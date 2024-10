Valentina Roth revela su reciente transformación estética y los desafíos de la recuperación

Valentina Roth comparte su experiencia tras un procedimiento estético en el rostro. Muestra su recuperación y habla sobre los resultados esperados.

La bailarina e influencer Valentina Roth anunció recientemente su decisión de someterse a un procedimiento estético en su rostro. Durante el pasado domingo, compartió con sus seguidores en Instagram los avances de su recuperación. A través de sus historias, Roth mostró que su rostro aún presenta inflamación y enrojecimiento. En sus palabras, explicó: “Me pasaron la Morhpeus, que es la última tecnología (…) Me lo hice en la cara, el cuello y la papada, para que tense la piel, es maravillosa. Recién llevo tres días”.

En un video, Roth también abordó las razones que la llevaron a optar por este tratamiento. Mencionó que le incomodaba la apariencia de su papada, que era muy visible, y consideró que este procedimiento era la mejor opción para solucionarlo. “Ya no está, hay que ver como queda en una semana más”, afirmó.

Además de este tratamiento, la exparticipante de ‘Calle 7’ se sometió a una blefaroplastia, una cirugía que tiene como objetivo eliminar el exceso de piel en los párpados, en este caso, en los superiores. Roth comentó que “mucha gente conocida se lo ha hecho, es lo top de lo top. Es invasivo, debes tener paciencia porque quedas hinchada por varios días”.

El lunes, Valentina Roth volvió a hablar sobre el tema en respuesta a los cuestionamientos que ha recibido. Reveló que le sobraba “mucha [piel] para mi edad” y que le habían indicado que tenía “párpados de 43 años”. Enfatizó que el procedimiento no cambiará su rostro de manera drástica, afirmando: “No me va a cambiar la cara, relájense. Me voy a ver más linda”. Roth también expresó que si algo le molesta, tiene la opción de eliminarlo, subrayando: “La gente a veces es media dura, yo no me estoy poniendo ácido hialurónico, no me estoy rellenando la cara, me estoy sacando algo que me molestaba”.