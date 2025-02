Valparaíso: ¿un destino turístico ideal o una experiencia decepcionante según los visitantes recientes?

La ciudad chilena de Valparaíso ha sido recomendada como un destino turístico para el año 2025 por un artículo del Washington Post, que destaca su belleza y conexión con Viña del Mar. Sin embargo, las opiniones recientes de turistas que han visitado la ciudad no son tan favorables.

Descripción de Valparaíso

El artículo del Washington Post resalta que Valparaíso es conocida por sus vibrantes colores y paisajes, así como por su proximidad a Viña del Mar. Se menciona que al visitar la zona urbana de Santiago, los visitantes pueden disfrutar de vistas impresionantes de los Andes y de la Gran Torre Costanera, el rascacielos más alto de Sudamérica. Al dirigirse hacia Valparaíso, se pueden apreciar vistas del Océano Pacífico desde las empinadas colinas de Cerro Alegre y Cerro Concepción.

El artículo también menciona que, aunque puede haber otros turistas, Valparaíso ofrece amplios espacios para explorar, incluyendo calles adoquinadas, escaleras que atraviesan parques y estaciones de funiculares. La estética de la ciudad es otro punto destacado, con casas pintadas de colores sólidos que no están cubiertas de grafitis, lo que contrasta con las galerías de arte y talleres que se encuentran en la ciudad.

Gastronomía y actividades recomendadas

En cuanto a la oferta gastronómica, el Washington Post elogia la variedad de cafeterías y locales de comida chilena, aunque señala que las bebidas nacionales no recibieron la misma atención. Se sugiere visitar Oui Oui, un bar de cócteles dirigido por expatriados franceses, donde se puede probar una versión del pisco sour con kiwi.

Además, el artículo recomienda un viaje en metro desde Valparaíso a Viña del Mar, donde los visitantes pueden disfrutar de la llamada “ciudad jardín” y sus playas. Se menciona que la Plaza Vergara, con sus palmeras y fuente, ofrece una cálida bienvenida, y que el Museo Fonck es un lugar de interés donde se puede ver una estatua moai de Rapa Nui.

Opiniones de los turistas sobre Valparaíso

A pesar de los elogios del Washington Post, las experiencias de algunos turistas recientes han sido negativas. En enero de este año, un británico identificado como Lloyd Brown compartió su crítica en TikTok, donde expresó que Valparaíso “no es un lugar seguro para visitar”. Brown, quien se sintió decepcionado por la ciudad tras haber visto recomendaciones en redes sociales, describió Valparaíso como “muy, muy sucio” y con un olor desagradable.

En su video, Brown mostró imágenes de calles donde se podían ver perros escarbando en la basura y mencionó que había observado a varias personas orinando en la calle durante el día. “Esto no es como cuando gente ebria sale de noche y orina en la calle. No, esto es a plena luz del día”, comentó, añadiendo que el lugar parecía estar deteriorado y que no había respeto por la ciudad.

A pesar de su crítica, Brown reconoció que Valparaíso tiene un atractivo artístico, sugiriendo que los visitantes podrían disfrutar de las calles turísticas principales, que son “muy bonitas” y están llenas de grafitis y arte callejero. Sin embargo, recomendó que la visita se limitara a un solo día debido a su experiencia negativa en general.

La disparidad entre las recomendaciones del Washington Post y las experiencias de turistas como Lloyd Brown pone de manifiesto la complejidad de la percepción de Valparaíso como destino turístico.