Vanesa Borghi comparte su dolor por dejar a su hijo Teo mientras graba en México

Recientemente, Vanesa Borghi compartió a través de su cuenta de Instagram un momento complicado en su vida personal: la separación de su hijo, Teo. La actriz y presentadora tuvo que dejar a su hijo de cinco meses con su padre debido a su viaje a México para grabar un programa que ha estado realizando durante más de siete años en ese país.

Detalles de la separación

En su relato, Vanesa Borghi expresó que se encontraba en el aeropuerto, preparándose para abordar un avión, y describió la experiencia como una “sensación rara, mezcla de sentimientos”. En sus palabras, mencionó: “Pasa que estoy en el aeropuerto rumbo a tomar un avión ya que ir a grabar un programa que vengo haciendo hace más de 7 años en México, que me encanta, pero me pone triste y se me hace muy difícil dejar a mi bebé, sé que él estará bien con su papá, pero de todas maneras lo extrañaré demasiado. Nunca había sentido esta sensación”.

Reacciones y tranquilidad

Después de su llegada a Ciudad de México, Vanesa Borghi publicó un video de su hijo Teo, donde comentó que ha recibido muchos videos de él, lo que le ha proporcionado un poco de tranquilidad en medio de la situación. La actriz se mostró agradecida por el apoyo que ha recibido y por la posibilidad de mantenerse conectada con su hijo a través de los videos enviados por su familia.

Este momento refleja los desafíos que enfrentan muchos padres que deben equilibrar su vida profesional con la crianza de sus hijos, especialmente en situaciones que requieren viajes y separaciones temporales.