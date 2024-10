Vanessa Daroch advierte sobre el incierto futuro de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara

La tarotista anticipa un giro inesperado en la relación entre el periodista y la presentadora.

La tarotista Vanessa Daroch ha realizado una sorprendente predicción sobre el futuro de la pareja compuesta por Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, quienes actualmente se encuentran separados. Esta mediática pareja confirmó su separación en abril de este año, después de haber estado juntos durante 20 años, y lo hicieron en circunstancias que no fueron del todo favorables. Fernando Solabarrieta expresó que lo que realmente necesitaba era una compañera y no una madre, lo que, según se ha interpretado, podría haber contribuido a la ruptura de su relación.

Durante su aparición en el programa ¡Hay que decirlo!, Vanessa Daroch compartió revelaciones impactantes basadas en su lectura de cartas. La médium aseguró que las cartas indican que Fernando Solabarrieta regresará a la vida de Ivette Vergara. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la forma en que Daroch comunicó esta noticia, ya que lo hizo con un tono de tristeza, especialmente pensando en la esposa de Solabarrieta.

“No siento que sea el momento, todavía hay que sanar muchas cosas, pero él me aparece como el emperador, como fuerte, como guiando, tratando de llevar una carga muy pesada para no caerse”, comentó Daroch tras realizar su lectura. A pesar de la predicción de un posible regreso, la tarotista enfatizó que aún no es el momento adecuado para que la pareja se reencuentre, ya que Fernando Solabarrieta necesita demostrar muchas cosas antes de que eso ocurra.

“Me sale una vuelta, no sé si esa vuelta va a durar mucho”, advirtió Vanessa Daroch, sugiriendo que el retorno de Solabarrieta a la vida de Vergara podría no ser definitivo. Además, la tarotista destacó la importancia de los hijos en este proceso, afirmando que ellos jugarán un papel crucial en la posible reconciliación de la pareja. “Van a generar instancias para que se enamoren de nuevo”, subrayó.

Daroch también mencionó que Ivette Vergara ha perdonado situaciones que podrían no ser del conocimiento público, lo que añade una capa de complejidad a la relación. “Es una carga, no es que ella no lo quiera, pero está el revuelo público de si volvemos qué van a decir o si volvemos y lo hace de nuevo”, concluyó la mentalista, sugiriendo que Fernando Solabarrieta podría enfrentar nuevamente desafíos en su relación con Ivette Vergara.