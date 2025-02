Vasco Moulian defiende a Cristián Campos en medio de polémica por acusaciones de abuso sexual

El panelista Vasco Moulian defendió a su colega Cristián Campos, denunciado por Raffaella Di Girolamo por abuso sexual, durante su participación en el programa Plan Perfecto. Esta defensa generó un intenso debate con otros panelistas, quienes le advirtieron sobre las posibles repercusiones de su postura.

Defensa de Vasco Moulian

Moulian, quien ha mantenido una amistad de 30 años con Campos, expresó su confianza en él, afirmando: “Yo hablo con él siempre por WhatsApp. Lo conozco hace 30 años, hicimos una escuela de teatro, hacíamos castings con niñitas de 17, 18 años y nunca vi nada. Soy enfático en decirlo”. Sin embargo, su defensa fue interrumpida por Constanza Capelli, quien le recordó que la apariencia de inocencia no garantiza la inocencia de una persona. Capelli argumentó: “Perdón que te interrumpa, pero una persona que comete abuso no necesariamente va a probarlo a terceros. No hay un patrón de conducta exacto… uno no puede poner las manos al fuego por nadie, aunque uno vea a una buena persona”.

Argumentos de Moulian

Moulian continuó su defensa, afirmando que su conocimiento de Campos es tan profundo que no podría haber pasado por alto comportamientos inapropiados. “Yo solo pongo las manos al fuego por Dios, y hablo en nombre de Dios. Y te digo que conozco a Cristián. ¿Cómo, en 30 años de amistad, no hubiese visto algo?… Yo lo que vi es una persona intachable. Ni siquiera hablo desde la amistad. Es desde Dios. Yo soy cristiano, anglicano, y digo que estoy hablando desde Dios. Soy una persona convertida al cristianismo hace poco y no entraría a jugar con lo más importante de mi vida que es Dios”, expresó Moulian.

Reacciones de los panelistas

A pesar de su ferviente defensa, Moulian no logró convencer a los demás panelistas del programa. El abogado Claudio Rojas cuestionó la lógica de su argumento, señalando: “La actitud de una persona en la sociedad no te acredita al 100% que esa persona no pueda haber cometido un delito… ¿te imaginas si te equivocas?”.

Moulian, sin embargo, se mostró seguro de su postura, afirmando: “No me voy a equivocar… Yo te digo que después, cuando salga el juicio, esperaría que me digan ‘Vasco, tenías razón’. Y buena onda”. Su defensa de Campos ha generado un debate significativo sobre la percepción de la inocencia y la culpabilidad en casos de abuso sexual.