Vasco Moulian defiende a Cristián Campos en medio de acusaciones de abuso sexual y desata polémica en Plan Perfecto

Un encendido debate se generó en el programa Plan Perfecto (CHV) cuando Vasco Moulian salió a defender a Cristián Campos de las acusaciones de abuso sexual presentadas por quien fuera su hijastra, Raffaella di Girolamo, así como de los crudos antecedentes aportados por sus hijos. Moulian, en su rol de panelista del espacio, sinceró que con Campos les une una amistad de 30 años. “Hicimos una escuela de teatro, hacíamos casting con niñitas de 17, 18 años y nunca vi nada, soy enfático en decirlo”, expresó.

Intervención de Constanza Capelli

Durante la discusión, Constanza Capelli interrumpió a Moulian para manifestar que no siempre están las pruebas a la vista y que tampoco el abusador tiene un patrón de conducta. Moulian continuó defendiendo a su amigo, afirmando: “A estado con mis hijas y, esto es lo que me da rabia con los actores, ellos saben que Cristián es intachable ¡intachable!”.

Argumentos de Moulian

La panelista Cony retrucó: “Uno no puede poner las manos al fuego por nadie, aunque uno vea una buena persona”. A lo que Moulian insistió: “Cómo en 30 años de amistad no hubiese visto algo. Vi una persona intachable, sino cuánta gente lo estaría denunciando”. Cuando se le hizo notar que muchas personas que parecen “intachables”, como sacerdotes, también pueden esconder atrocidades, Moulian defendió su postura al afirmar que habla desde la amistad.

Creencias religiosas de Moulian

Moulian, en un momento de la discusión, enrostró su fe, diciendo: “Perdonen, soy cristiano, de una iglesia protestante, anglicano, y les digo que hablo desde Dios. Me convertí al cristianismo hace poco y no estaría jugando con lo más importante de mi vida, que es Dios”.

Desafío a sus compañeros de panel

El abogado Claudio Rojas le preguntó: “Pucha, Vasco ¿te imaginas si te equivocas?”. Moulian respondió con firmeza: “No me voy a equivocar ¡Es que no me voy a equivocar! Lo dejo en manos de Dios. Les pediría que después, cuando salga el juicio, me digan: ‘chuta, Vasco, tenías razón’”, desafiando a sus compañeros de panel.

Teoría sobre la denunciante

Además, el comentarista deslizó una teoría sobre los motivos de la denunciante, sugiriendo que podrían estar relacionados con causas de “salud mental” y también “económicas”, aunque esta afirmación no tuvo mayor eco en el panel.