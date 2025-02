Vesta Lugg responde a críticas sobre su alimentación antes de la Gala de Viña 2025

Durante la jornada de este sábado 22 de febrero, un día después de la Gala de Viña 2025, Vesta Lugg respondió a comentarios desafortunados que recibió en redes sociales. La cantante fue objeto de críticas en su cuenta de TikTok, donde un usuario le comentó: “Recién escuchaba a Karen Paola que no había comido en todo el día para estar bien en la Gala, y tú te comes el medio almuerzo y con postre más encima”. En respuesta a este comentario, la intérprete de “Bienvenida” expresó su molestia y aclaró su situación en un video que compartió en la plataforma.

Respuesta de Vesta Lugg

Vesta Lugg comenzó su respuesta diciendo: “El día de ayer fue la Gala de Viña, a la 13:30, yo y mi equipo fuimos a almorzar, este no es un momento para comparar cuerpos de mujeres que caminaron en la alfombra roja, pero sí es un momento donde yo les puedo expresar mi opinión con respecto a este comentario”. La artista continuó explicando su rutina alimentaria, afirmando: “Ayer desayuné y almorcé antes de caminar en la alfombra roja, me puse un vestido apretado, ajustado al cuerpo, que tenía lentejuelas, efectivamente me comí el medio almuerzo, un wrap con muchas verduras, con proteínas, salí satisfecha y muy contenta”.

Impacto de los comentarios en redes sociales

Lugg también abordó el impacto negativo que pueden tener este tipo de comentarios en las plataformas digitales. Mencionó que el usuario había dicho: “por eso te veías tan inflamada en la alfombra roja, porque decidiste comer, o ¿acaso estás embarazada?”. La cantante aclaró: “Yo he establecido en muchos lugares que no deseo ser madre (…) esta es una conversación para recordarles que tenemos un cuerpo, cuando consumes alimento y se nutre, ese alimento pasa por distintos órganos vitales, está ocupando un espacio dentro de ti”.

Reflexión sobre la alimentación y la imagen corporal

Vesta Lugg destacó la sensibilidad del tema, señalando: “Esta puede ser una conversación super gatilladora para quienes sufren desordenes alimenticios, es una temática muy sensible que no es mi tema para abarcar”. Sin embargo, enfatizó que es importante reconocer cómo este tipo de comentarios pueden generar inseguridades en las personas.

La artista también se describió como “una persona extremadamente deportista” y mencionó que ha mostrado su proceso para conseguir el físico que desea. “No estoy embarazada, si se me ve el útero en un vestido es porque tengo útero, órganos vitales en ese sector de mi cuerpo, no voy a pedir disculpas por almorzar antes de una gala”, concluyó Vesta Lugg en su video.