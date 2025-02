Vesta Lugg responde con furia a críticas sobre su cuerpo en la Gala de Viña

La cantante Vesta Lugg ha respondido con firmeza a un comentario despectivo que recibió en redes sociales tras su aparición en la gala de Viña del Mar. En esta ocasión, Lugg lució un traje blanco ajustado que parecía estar confeccionado con escamas, lo que llamó la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación.

El comentario que desató la respuesta de Vesta Lugg

Durante la gala, una persona realizó un comentario negativo sobre su cuerpo, afirmando: “Recién escuchaba a Karen Paola que no había comido en todo el día para estar bien en la Gala. Tú te comes el medio almuerzo y con postre más encima”. Este comentario fue compartido por Lugg en sus historias de Instagram, donde no dudó en expresar su descontento.

La respuesta de Vesta Lugg

Vesta Lugg, conocida por su carácter fuerte, no dejó pasar la crítica y respondió: “Este no es un momento para comparar cuerpos de mujeres que caminaron en la alfombra roja. Pero sí es un momento donde yo les puedo expresar mi opinión con respecto a este comentario”. En sus historias, la cantante explicó que había desayunado y almorzado antes de asistir al evento, y que eligió un vestido ceñido al cuerpo, adornado con lentejuelas.

Lugg continuó su defensa afirmando: “Ayer desayuné y almorcé antes de caminar en la alfombra roja, me puse un vestido apretado, ajustado al cuerpo, que tenía lentejuelas. Efectivamente, me comí el medio almuerzo, un wrap con muchas verduras, con proteínas, salí satisfecha y muy contenta”.

Reflexiones sobre el cuerpo y la alimentación

La artista también se refirió a un comentario adicional que recibió, que decía: “Por eso te veías tan inflamada en la alfombra roja, porque decidiste comer, o ¿acaso estás embarazada?” Lugg se mostró especialmente molesta por esta afirmación, aclarando que no tiene intenciones de ser madre. “Yo he establecido en muchos lugares que no deseo ser madre. Esta es una conversación para recordarles que tenemos un cuerpo. Cuando consumes alimento y se nutre, ese alimento pasa por distintos órganos vitales, está ocupando un espacio dentro de ti”, concluyó Vesta Lugg.

El debut de Matías Hernán

En el marco de la gala, el diseñador Matías Hernán hizo su debut en la alfombra roja con una propuesta innovadora, que también captó la atención de los asistentes y de los medios. Su trabajo se suma a la variedad de estilos y propuestas que se presentaron en este evento tan esperado.