Sentencia española de violencia machista se basa en jurisprudencia chilena, revela abogado defensor indignado

Recientemente, en España, se ha presentado un caso insólito en el ámbito judicial, donde un acusado de violencia machista fue sentenciado utilizando argumentos que se basaban en la jurisprudencia chilena.

Descubrimiento del abogado defensor

El abogado defensor, Víctor Ballbé Sanféliz, fue quien identificó la irregularidad al revisar la sentencia. Durante su análisis, notó referencias inusuales que no se alineaban con la terminología habitual en el contexto español. En sus declaraciones a LUN, Ballbé mencionó: “Se hablaba de una Carta Fundamental, que no es la expresión habitual en España para referirse a la Constitución, y su Artículo 19 no coincidía con el de la Constitución española”.

Plagio en la sentencia

Al profundizar en el documento, el abogado encontró que había 20 páginas que habían sido copiadas de manera literal, sin el uso de citas, de un artículo informativo judicial chileno. Este hallazgo fue alarmante, ya que indicaba una falta de rigor en la elaboración de la sentencia.

La magistrada sustituta

Ballbé también hizo referencia a la jueza que estaba a cargo del caso, describiéndola como una “magistrada sustituta”. En este contexto, el abogado sugirió que probablemente la reemplazante “tenía una cultura jurídica tan limitada que, en su ignorancia, creía que la jurisprudencia de un país extranjero podía aplicarse en España”.

Origen del texto plagiado

El texto que fue plagiado pertenecía a un artículo que había sido publicado en la décima edición de la revista Actualidad Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, en julio de 2004. Este artículo contenía información relevante sobre la jurisprudencia chilena, que fue utilizada sin el debido reconocimiento en la sentencia española.

Confirmación del plagio

El abogado Ballbé confirmó sus sospechas al leer en la sentencia la frase: “en fallo confirmatorio de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt (…) los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”. Al buscar este fragmento en Google, se dio cuenta de que había sido copiado palabra por palabra del fallo chileno, lo que evidenció la falta de originalidad y rigor en la sentencia emitida en España.

Reacciones del abogado defensor

Indignado por la situación, Ballbé calificó el hecho como “una larga lista de errores judiciales”. Además, destacó que el error más notable fue que la jueza rechazara una cuestión procesal que beneficiaba a su cliente, basándose en la jurisprudencia de un país extranjero. En sus palabras, otros abogados con más experiencia le comentaron: “Meteduras de pata hemos visto muchas, pero algo como esto, jamás”.