Victoria Claría: la periodista que sigue de cerca a Lionel Messi en el Inter Miami

La experiencia de Victoria Claría en Estados Unidos, cubriendo al Inter Miami y a Lionel Messi, marca un hito en su carrera periodística.

Victoria Claría y su trayectoria profesional

Victoria Claría, periodista de 26 años originaria de la Ciudad de Córdoba, ha sido seleccionada para seguir la campaña del Inter Miami en la Major League Soccer (MLS). Este equipo ha tenido un año notable, logrando la Supporters’ Shield y enfrentándose a la eliminación en la primera ronda de los play-offs. Antes de su llegada a Estados Unidos, Claría acumuló una valiosa experiencia en Cadena 3, donde se desempeñó como redactora y sub-editora. Además, ha colaborado con Infobae y El Doce TV desde Miami.

Un cambio significativo en su carrera

Este año, la vida de Claría dio un giro significativo al realizar un Magíster en Periodismo Multimedia en Florida International University (FIU). Este programa le brindó la oportunidad de avanzar en su carrera, destacándose como moderadora en el Global Executive Program on Sports Leadership, un evento organizado por la AFA en colaboración con FIU.

Una experiencia única en el campo de juego

Durante su primera temporada siguiendo a Lionel Messi en el Inter Miami, Claría tuvo la oportunidad de participar en un partido en el Chase Stadium. Este evento reunió a varios periodistas y creadores de contenido, entre los que se encontraban Gastón Edul y Jero Freixas. Los entrenadores del partido fueron Franco Negri y Marcelo Weigandt, quienes son parte del equipo de las Garzas.

El cumplimiento de un sueño

El año 2024 se perfila como un periodo inolvidable para Victoria Claría, quien ha vivido experiencias que nunca imaginó a su edad. Gracias a su esfuerzo y dedicación, logró cumplir su sueño de cubrir al Inter Miami y, en particular, a Lionel Messi en sus últimos años de carrera. En una entrevista exclusiva con “Minuto Neuquén”, Claría compartió: “En todo fue búsqueda mía. Con el medio de la universidad, me ofrecí al director y me lo aceptó. Con el medio de Córdoba, los contacté también desde acá (nunca había trabajado con ellos ni hecho televisión) y aceptaron. Con Infobae lo mismo, me contacté con el dueño al principio y terminé coordinando la corresponsalía. Y a los eventos los cubro para ellos por medio de acreditaciones, no hay sorteo ni nada”.

La dedicación y el compromiso de Claría han sido fundamentales para alcanzar sus metas en el competitivo mundo del periodismo deportivo.