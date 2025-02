Iván Arenas se une a “Viva Viña” para compartir curiosidades del festival y su historia

El próximo sábado 22 de febrero, Mega presentará “Viva Viña”, un programa televisivo que se centrará en la edición número 25 del Festival de Viña del Mar. Los conductores de este nuevo espacio serán Fran García Huidobro y José Antonio Neme. Una de las sorpresas más destacadas en la selección de panelistas es la inclusión de Iván Arenas, conocido popularmente por su icónico personaje del profesor Rossa.

La participación de Iván Arenas

Iván Arenas ha compartido sus motivos para aceptar la invitación de Mega y participar en el Festival de Viña del Mar desde una perspectiva diferente, pero siempre manteniendo su esencia humorística. En una entrevista con Publimetro, Arenas expresó: “Es una sensación bien extraña, porque no es que yo lo quisiera o que quería estar en la televisión, sino que por cosas laborales, yo me dedico a los shows, estoy escribiendo libros, estoy haciendo otro tipo de actividades”.

Datos curiosos y anécdotas

El humorista mencionó que su intención es ofrecer “una combinación de datos curiosos, anecdóticos, relevantes, simpáticos, sorprendentes del mundo”. Arenas reflexionó sobre la oportunidad que se le presenta: “Cuando me dan esta invitación, o me ofrecen esta oportunidad, lo pensé, dije yo, que a lo mejor es justamente el momento de dar estos datos, de que no necesariamente tengan que ver en forma directa con un artista o en forma directa con la actividad que se realiza”.

Arenas también se mostró entusiasmado por compartir información sobre el propio festival, como por ejemplo, “puedo dar datos del propio Viña, puedo dar datos de qué pasó con el reloj de flores, hay elementos comparativos muy buenos que se pueden llegar a cabo mirando al punto sorprendente, como comparar el Big Bang, por ejemplo, con el reloj que tienen una interacción muy interesante”.

Reflexiones sobre el humor

En cuanto a su relación con el humor, Iván Arenas aclaró: “Yo lo voy a ver y voy a tener mi opinión personal, yo no soy un experto en dar razones con respecto al humor. Yo de alguna manera participo en el mundo del humor, pero no soy un experto”. A pesar de esto, se comprometió a aportar datos interesantes: “Lo que sí es lo mío va a ir dando data alrededor de todo esto. No necesariamente del humor. Creo que la gente no sabe, por ejemplo que el primer festival fue un escenario de Cholguán, y se pensaba que iban a ir 500 personas, fueron 2.000 y mira ahora dónde están”.

Arenas también destacó que “los jurados no veían a los cantantes, estaban detrás del escenario. Se ve, la gente no se imagina eso, te diga. Entonces, contar parte de la historia que son, como te dije anteriormente, datos curiosos, eso es lo que voy a hacer, aparte de tener mi opinión personal con respecto a cómo funciona dar persona, no solo en un humor, puede ser un cantante, lo que sea”.

La participación de Iván Arenas en “Viva Viña” promete ser un aporte significativo al programa, ofreciendo una mirada única y entretenida sobre el Festival de Viña del Mar.