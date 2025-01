Epidemia de soledad: el Cirujano General de EE. UU. advierte sobre sus graves consecuencias para la salud física y mental

En 2023, el Cirujano General de Estados Unidos, doctor Vivek Murthy, emitió una advertencia en un informe sobre las serias consecuencias de la soledad, el aislamiento y la falta de conexión social. Este estudio, realizado antes de la pandemia de COVID-19, reveló que estos sentimientos se habían intensificado debido a la crisis sanitaria global. Según los investigadores, la soledad se ha convertido en una epidemia que afecta la salud física y mental de las personas. Murthy destacó que una conexión social deficiente o insuficiente puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas en un 29%, el riesgo de sufrir un derrame cerebral en un 32% y el riesgo de desarrollar demencia en un 50% entre los adultos mayores. Además, se ha observado que la soledad contribuye a un incremento en la mortalidad prematura de más del 60%.

Impacto en la salud mental y física

El informe también subraya que la soledad no solo afecta la salud física, sino que también tiene un impacto significativo en la salud mental, contribuyendo a problemas como la depresión. En particular, los jóvenes están reportando tasas de soledad especialmente altas. En un episodio reciente de The Oprah Podcast, la periodista Oprah Winfrey advirtió que muchas personas intentan combatir la soledad enfocándose en logros personales y materiales, lo cual considera una estrategia equivocada. “Hay fuerzas a nuestro alrededor que nos dicen cómo llenar el vacío que muchos de nosotros sentimos, centrándonos cada vez más en nosotros mismos, ¿no es así?”, comentó Oprah, citando la presión social de adquirir más y lograr más.

La importancia del servicio y la conexión

El doctor Murthy enfatizó que el antídoto contra la soledad radica en el servicio a los demás. “Cuando nos centramos en conectarnos con algo más grande que nosotros mismos, encontramos alegría”, afirmó. Según él, la disminución de los sentimientos de soledad depende de tres factores que no están relacionados con el individuo: las relaciones, el servicio y la comunidad. “No tienen por qué ser grandes actos. Son pequeños actos. Si un amigo está pasando por un momento difícil, llámalo para saber cómo está. Si ves que tu vecino tiene dificultades para limpiar sus hojas, dedícale solo cinco minutos para ayudarlo. Llevarle un pastel a alguien que sabes que está muy ocupado con su familia. Estas son pequeñas cosas que realmente pueden ayudar a que la gente reconozca que no está sola”, añadió.

El impacto en los jóvenes

El doctor Murthy comparó la soledad con otros problemas de salud pública como el tabaco y la obesidad, señalando que tiene efectos nocivos similares. Un estudio de Cigna Group en 2021 reveló que los jóvenes tienen el doble de probabilidades de sentirse solos en comparación con los adultos mayores. El 79% de los jóvenes de entre 18 y 24 años afirmaron sentirse solos, en comparación con el 41% de los adultos de 66 años o más. Una posible explicación para esta disparidad es el uso de las redes sociales, que, aunque permiten aumentar el número de interacciones, no garantizan conexiones profundas. “Hemos pasado de tener confidentes a tener contactos, amigos y seguidores, pero a cambio de la cantidad”, explicó el cirujano.

Estrategias para combatir la soledad

El doctor Murthy recomendó varias estrategias para combatir la soledad, como fomentar conversaciones profundas y ofrecer ayuda para reducir el aislamiento. “Construir comunidad es una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestro bienestar”, afirmó Oprah. También sugirió que conectarse con el exterior, ya sea reavivando viejas amistades o invirtiendo en nuevas, puede tener un efecto positivo en la salud física. Algunas estrategias para salir de la soledad incluyen rodearse de nuevos amigos, brindar tiempo de calidad, ser sinceros, tener empatía y aceptación, y expandir la red de contactos a través de acciones significativas.