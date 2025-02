Zelenski y Trump discuten pasos hacia la paz en Ucrania tras conversación con Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvo este miércoles una conversación con el mandatario de EE.UU, Donald Trump, en la que abordaron los próximos pasos conjuntos para detener la guerra y lograr “una paz duradera y sólida”, minutos después de que el jefe de la Casa Blanca hablara con el presidente ruso Vladímir Putin.

Detalles de la conversación entre Zelenski y Trump

En su comunicación, Zelenski destacó en sus redes sociales: “Como dijo el presidente Trump, hagámoslo”, refiriéndose a la necesidad de avanzar en el proceso de paz. Esta conversación se produjo inmediatamente después de que Trump acordara, en una llamada telefónica con Putin, dar un impulso al proceso de paz que la nueva administración estadounidense promueve para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump también informó a Zelenski sobre el contenido de su conversación previa con el presidente ruso.

Propuestas de cooperación tecnológica

Durante la llamada, Zelenski ofreció a Trump compartir con EE.UU. la experiencia de Ucrania en el desarrollo de drones y otras capacidades tecnológicas en las que Kiev ha logrado avances significativos durante el conflicto. Zelenski expresó su agradecimiento a Trump por su interés en la colaboración, afirmando: “Le estoy agradecido al presidente Trump por su interés en lo que podemos conseguir juntos”.

Interacción en redes sociales

En un mensaje publicado en Twitter, Zelenski mencionó: I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump…

Reunión con el secretario del Tesoro de EE.UU

Además, ambos líderes discutieron el encuentro que Zelenski mantuvo el miércoles en Kiev con el secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent. Durante esta reunión, Bessent presentó a la administración ucraniana un borrador de acuerdo económico que busca proporcionar beneficios a EE.UU. y garantizar el apoyo de Washington a Ucrania. Zelenski indicó que el documento se centra en “seguridad, cooperación económica” y acceso a recursos naturales. Tras la reunión, Bessent comentó que el acuerdo ayudará a asegurar la continuidad del apoyo estadounidense a Ucrania y beneficiará tanto a la economía como a la reconstrucción del país invadido por Rusia, facilitando la atracción de inversiones estadounidenses.