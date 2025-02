Zelenski sugiere un posible intercambio territorial con Rusia si Trump media en negociaciones

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su disposición a considerar un “intercambio directo” de territorios con Rusia, en caso de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, logre facilitar un diálogo entre ambas naciones para poner fin a la guerra que se aproxima a su tercer año. En una entrevista concedida al periódico británico The Guardian, Zelenski indicó que, si se presentara la oportunidad, estaría dispuesto a renunciar a las tierras que Kiev ha mantenido en la región rusa de Kursk desde el inicio de una ofensiva sorpresa hace seis meses.

Posibilidad de intercambio territorial

Zelenski mencionó: “Intercambiaremos un territorio por otro”, aunque también admitió que no tiene claridad sobre qué parte de los territorios ocupados por Rusia podría reclamar Ucrania a cambio. “No lo sé, ya veremos. Pero todos nuestros territorios son importantes, no hay ninguna prioridad”, agregó el presidente ucraniano.

Intenciones de Trump y escepticismo

Por su parte, Trump ha reiterado su deseo de poner fin al conflicto en Ucrania. Sin embargo, existen preocupaciones entre los escépticos de que un acuerdo moderado promovido por Estados Unidos podría llevar a Kiev a ceder ante las demandas extremas del presidente ruso, Vladímir Putin.

Zelenski subrayó que está dispuesto a negociar, siempre que Ucrania se encuentre en una “posición de poder”. Además, sugirió que podría intentar mantener a Trump de su lado al ofrecerle contratos lucrativos para la reconstrucción de Ucrania y concesiones de inversión a empresas estadounidenses. “Aquellos que nos están ayudando a proteger a Ucrania tendrán la posibilidad de renovarlo con sus empresas, en conjunto con compañías ucranianas. Estamos listos para hablar de todas estas cosas en detalle”, afirmó.

Advertencias sobre la ayuda estadounidense

El presidente ucraniano también advirtió que si Trump decide retirar la ayuda a Ucrania, Europa no podrá sostener el apoyo por sí sola. “Hay voces que dicen que Europa podría ofrecer garantías de seguridad sin los estadounidenses y yo siempre digo que no. Las garantías de seguridad sin Estados Unidos no son garantías de seguridad reales”, declaró Zelenski al periódico británico.

Acceso a recursos naturales

En una entrevista con Fox News, Trump mencionó que, a cambio de la ayuda proporcionada a Ucrania, desea tener acceso prioritario a los minerales de “tierras raras” en un país que posee las mayores reservas de uranio y titanio de Europa. En respuesta, Zelenski comentó a The Guardian que “no está en el interés de Estados Unidos” que estos minerales caigan en manos rusas, que podrían ser compartidos con Corea del Norte, China o Irán.

Zelenski añadió: “No estamos hablando solo de seguridad, sino también de dinero. Recursos naturales valiosos en los que podemos ofrecer a nuestros socios posibilidades que antes no existían para invertir en ellos… Para nosotros creará empleos, para las empresas estadounidenses creará ganancias”.

Reunión con Trump y próximos eventos

Al ser preguntado sobre una posible reunión con Trump, Zelenski aseguró que “todavía no hay una fecha”, aunque los equipos de ambos líderes están trabajando para coordinar sus agendas. Estas declaraciones se producen a pocos días de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), que comenzará este viernes, donde se anticipa que Zelenski se reúna con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien ha sido uno de los más críticos de la Administración Trump en relación con la guerra en Ucrania.