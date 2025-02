Jannik Sinner acepta suspensión de tres meses por doping y se perderá importantes torneos del circuito ATP

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) ha emitido un comunicado que impacta al mundo del tenis, anunciando la resolución del caso de doping del tenista italiano Jannik Sinner, quien actualmente ocupa el primer lugar en el ranking ATP y es el reciente campeón del Australian Open 2025.

Detalles del caso de doping

La WADA ha informado que Sinner llegó a un acuerdo con el organismo y aceptó una suspensión de tres meses tras haber dado positivo por clostebol, una sustancia prohibida, en marzo de 2024. La sanción comenzó a contar desde el 9 de febrero de 2025, según lo indicado en el comunicado oficial de la WADA. Esto significa que el tenista no podrá competir hasta el 4 de mayo de este año.

Investigación y hallazgos

En el comunicado, la WADA destacó que, tras una investigación exhaustiva realizada por la ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis), que incluyó el asesoramiento de laboratorios acreditados por la AMA, se llegó a la conclusión de que el jugador había establecido la fuente de la sustancia prohibida y que la infracción no fue intencional. La WADA afirmó: “El resultado de hoy respalda este hallazgo”.

Impacto en la carrera de Sinner

Como resultado de esta suspensión, Jannik Sinner se perderá varios torneos importantes de la categoría Masters 1000, entre ellos Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Sin embargo, se espera que regrese a tiempo para participar en el Masters 1000 de Roma y en Roland Garros.

Declaraciones de Jannik Sinner

Tras conocer la sanción, Sinner emitió un comunicado en el que expresó: “Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base, he aceptado la oferta de resolver este procedimiento con una sanción”.

Este caso ha generado un gran interés en el ámbito deportivo, especialmente en el tenis, donde las normas antidopaje son de vital importancia para mantener la integridad del deporte.