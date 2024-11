Wanda Nara revela el plato ideal para seducir en una primera cita en Bake Off Famosos

En un ambiente donde los sabores se entrelazan con emociones y confidencias, Wanda Nara y el chef Christophe Krywonis llegaron a la estación de trabajo de Nacho Elizalde, uno de los favoritos de esta edición de Bake Off Argentina (Telefe). Rodeado de utensilios, moldes y aromas, su creación consistía en tres mini gâteau mousse de mascarpone y vainilla, con gelée de frambuesas y una fina base de cacao y sésamo. Estaba decidido a impresionar al jurado. Sin embargo, en medio de la concentración que exigía la delicada realización, la conversación tomó un giro inesperado.

“¿Tenés una primera cita?”, lanzó el jurado con una sonrisa cómplice, “la persona va a tu casa y le tenés que hacer un plato para seducirla. ¿Qué hacés?”. La pregunta hizo que Nacho se detuviera y lo mirara con curiosidad, lanzando una carcajada y declarando en voz alta: “¡Qué buena pregunta, me encanta!”. Entre risas y miradas cómplices, la conductora no tardó en dar su veredicto sobre qué ingredientes agregaría a esa cita imaginaria. “Afrodisíaco”, dijo sin dudar, desatando una breve polémica culinaria. Christophe, escéptico como siempre, sacudió la cabeza y replicó: “No existe afrodisíaco, está todo en la cabeza, chicos, es puro verso eso”, mientras consideraba su elección ideal. “Un pescado, me encanta el pescado”, afirmó con seguridad, frunciendo el ceño, lo que intrigó a Nacho. “Pero el aliento que te queda después cuando chapas”, bromeó, arrancando risas generales.

Sin embargo, Nacho, metido de lleno en la propuesta, apoyó la elección del pescado asintiendo con entusiasmo. “Está bien, porque deja livianito, podés…” dejó la frase en suspenso, mientras las insinuaciones inundaban la escena. Aprovechando el momento, Nacho tomó la palabra nuevamente. Con ese tono juguetón que lo caracteriza, confesó: “Para mí haría un pastel de papas”. No había terminado de hablar cuando Wanda lo interrumpió de manera irónica. “Ay, romántica”, comentó, pareciendo perplejo. “¿Papa y carne en una cita? ¿Y cómo pasás a la acción?”, soltó entre risas. Wanda, sin perder la compostura, le devolvió la mirada con firmeza. “Lo remonto bárbaro”, aseguró, con gestos de complicidad.

El momento de intimidad recordó a la conductora su propia novia. Con una mezcla de nostalgia y orgullo, explicó: “En mi época, llevé a escuchar boleros”. La conductora, escéptica ante semejante despliegue de romanticismo, lo miró con sorpresa mientras él desarrollaba más detalles. “Yo tenía una banda de boleros, tocaba la percusión”, añadió, transportando a todos a una escena de luces bajas y ritmos lentos. Intrigados y riendo, resistieron la tentación de pedirle una demostración. Fue en ese instante cuando, si el pasado cobrara vida, Vero Lozano, quien había escuchado desde su lugar, comenzó a tararear el clásico “La barca”, invitando a unirse. El ambiente se transformó, y por unos segundos, los moldes y batidores, así como las tensiones de la competencia, desaparecieron.

Cabe recordar que, respecto a su participación en el programa, Wanda Nara renunció al ciclo y llegó a despedirse de sus compañeros. En una información dada a conocer por ella misma, aseguró: “Les quiero comunicar que he decidido abandonar el programa por motivos laborales”. Ante la sorpresa de los participantes, la empresaria afirmó: “Ustedes saben que nadie tiene horarios extensos para la grabación, así que hoy habrá eliminación. Yo les voy a pedir a Mariano Iúdica y Cande Molfese que aprovechen la oportunidad, ya que los dos estuvieron al borde de ser eliminados. Lo pueden ver como una oportunidad para seguir adelante”.

En otro ámbito, el cantante L-Gante y su pareja, Tamara Báez, blanquearon su amor hace pocos días y armaron las valijas con destino a Río de Janeiro, Brasil, para vivir una pequeña luna de miel. Hacia la “cidade maravilhosa”, fueron acompañados por Jamaica, la hija del músico, y también por Maxi Brother, su manager, y Lourdes, su representante. Durante su estadía, los enamorados disfrutaron de las comodidades del hotel y protagonizaron momentos románticos mientras descansaban en la pileta. Mientras tomaba sol, Elián Ángel Valenzuela acariciaba la mano de su pareja. Posteriormente, la pareja se trasladó a la playa donde, a pesar de que el día estaba nublado, decidieron relajarse con vista al mar. Así las cosas, regresaron a Buenos Aires este lunes para continuar con sus respectivos compromisos laborales.