Will Smith regresa a la música con un álbum que aborda su vida personal y la polémica con Chris Rock

El rapero y actor norteamericano, Will Smith, lanzó este viernes Based on a True Story, su primer álbum desde 2005, donde aborda la bofetada a Chris Rock en los premios Óscar de 2022. También se refiere a los rumores sobre su relación con su esposa, Jada Pinkett-Smith, quien ha estado en el centro de polémicas relacionadas con infidelidades y su estilo de vida, así como su reacción tras el incidente en la entrega de premios.



En la canción titulada “You Lookin’ For Me?”, según consigna Billboard, Smith expresa: “Me tomó mucho, estoy de vuelta en la cima, tendrán que acostumbrarse. No voy a parar, mi mier… continúa pegando aunque no me nominen. Mi vida personal con mi esposa, no te metas, es complicada”.

Temas del álbum

El álbum incluye una variedad de temas que han sido discutidos a lo largo de la carrera de Smith, reflejando aspectos de su vida personal. La canción de apertura, “Int. Barbershop-Day”, establece el tono del álbum y también aborda el incidente con Chris Rock. En esta canción, Smith menciona: “Él y Jada están locos, chica, ¿de qué hablas? Será mejor que mantengas el nombre de su esposa fuera de tu boca”, una frase que repitió a Rock tras el altercado en el escenario.

Colaboraciones y amistades

La canción que trata sobre el incidente con Rock fue producida en colaboración con DJ Jazzy Jeff, un reconocido artista del rap y amigo de Smith desde sus inicios. Jazzy Jeff es recordado por su papel como Jeff en la serie “El Príncipe del Rap”, donde interpretaba al mejor amigo de Will Smith.

Consecuencias del incidente en los Óscar

El álbum también aborda la cancelación que Smith enfrentó en el mundo del espectáculo tras el incidente en los Óscar, donde el comediante comparó a su esposa con G.I. Jane, un personaje interpretado por Demi Moore que tiene el cabello rapado. Esta comparación se hizo en el contexto de que Jada había rapado su cabello debido a problemas de salud capilar.

Después de golpear a Rock, Smith renunció a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y expresó su arrepentimiento por el acto. En una reciente conferencia de prensa, mencionó que para la producción de este nuevo álbum, contactó a Jay-Z y Kendrick Lamar para solicitar consejos sobre cómo regresar al mundo del rap.